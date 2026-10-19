Bahnfreunde feiern
Jubiläums-Modellausstellung in Kirn begeistert erneut
Richter Manfred Kunert (links) holt sich als Modelleisenbahner Rat bei DC-Car-Spezialist Martin Mogl.
Richter Manfred Kunert (links) holt sich als Modelleisenbahner Rat bei DC-Car-Spezialist Martin Mogl.
Armin Seibert

Miniaturwelten voller Leben: In Kirn erwacht Stadtgeschichte zu Klang und Bewegung. Die Jubiläums-Modellausstellung verbindet präzises Handwerk, moderne Technik und eine Prise Nostalgie – ein Fest für Augen und Ohren.

Lesezeit 2 Minuten
„Oh Donna Klara, ich hab Dich tanzen gesehn“: Wer kennt ihn nicht, den Tango-Klassiker aus der Weimarer Republik. Das Lied tönte bei der Jubiläums-Modellausstellung des Urkirners Armin Holzhäuser am Wochenende durch die Dominikhalle. Es setzte nostalgische Töne zu dem, was Hunderte Zuschauer und Zuhörer sahen und genossen: historisches Kirn in Modellen von Armin Holzhäuser, 1200 historische Bilder von Lothar Fritsch sowie historische und ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren