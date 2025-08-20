Die Becherbacher können stolz sein: Ihr Ort wird 750 Jahre alt. Anfang September wird deshalb tüchtig gefeiert - und viele Bürger packen bei den Vorbereitungen mit an.

Vom 5. bis 8. September feiern die Becherbacher ihre traditionelle Kerb. Doch diesmal wird das alljährliche zu einem besonderen Ereignis: Denn gleichzeitig steht die Feier zum 750-jährigen Bestehen der Ortsgemeinde an, was einige außergewöhnliche Programmpunkte nach sich zieht. Nachforschungen zur Geschichte haben laut Ortsbürgermeister Roland Riemenschnitter ergeben, dass die Gemeinde Becherbach im Jahr 1275 erstmals urkundlich erwähnt wurde.

Festkomitee bereitet Jubiläum vor

Seit Wochen trifft sich jeweils montags ein Festkomitee, zu dem neben der Ortsspitze Mitglieder des Kulturvereins Becherbacher Rabe, der Straußjugend sowie weitere Bürger zählen, und bereiten die 750-Jahr-Feier zur Kerwe im Detail vor. So wurden hochwertige, abschließbare Infotafeln für die Vereine angeschafft und ebenso an der Rossberghalle in Fundamenten fest verankert wie drei Fahnenmasten, an denen zur Feier des Tages Fahnen mit dem Gemeindewappen wehen sollen.

Ortsansässige Vereine haben laut Ortsbürgermeister Roland Riemenschnitter zugesagt, sich an den Kosten für die Infotafeln zu beteiligen. In der mittlerweile zehn Jahre alten Rossberghalle mussten erste Schönheitsreparaturen vorgenommen werden. Außerdem kam die angenehme Aufgabe hinzu, vier farbenfrohe Gemälde in der Halle zu platzieren. Die ortsansässige Künstlerin Carmen Harasti hat die vier Jahreszeiten auf Leinwand gebannt und diese Bilder der Gemeinde zum Jubiläum geschenkt.

Viele Details zu klären

Wer übernimmt wann welche Schichtdienste über die Festtage in der Rossberghalle? Wer spendet Kuchen? Wer kann beim Schmücken der Festhalle helfen? Was wird für die kleinen Besucher geboten? Welches Karussell und welche Kirmesstände kommen auf den Weiherplatz? Solche und ähnliche Fragen müssen vorab geklärt werden. Roland Riemenschnitter schätzt, dass mehr als 200 Dienste über das Jubiläumskerwewochenende zu besetzen sind. „Bis jetzt läuft's ganz gut. Man merkt, dass viele sich darauf freuen und mitziehen. Es funktioniert halt nur, wenn jeder mit anpackt“, so Riemenschnitter, der sich unter anderem auch auf die Unterstützung mit Rat und Tat seines Vorgängers Manfred Denzer verlassen kann.

Neue Webseite angelegt

Ihm ist bewusst, dass viele Dorfbewohner zusätzlich mit den Vorbereitungen des Kerweumzugs, der sonntags unter dem Motto „Sellemols“ durch den Ort zieht, beschäftigt sind. Seine Tochter Lena Riemenschnitter hat rechtzeitig vor der Jubelfeier eine informative Internetseite www.becherbach.de angelegt, die über die drei Ortsteile Becherbach, Gangloff und Roth, das Vereinsleben und Veranstaltungstermine, den Gemeinde-Kindergarten und mehr informiert. Roland Riemenschnitter sammelt derweil fleißig historische Bilder von Becherbach, die im Rahmen einer Bilderausstellung der Öffentlichkeit in der Kirche präsentiert werden sollen.

Jubiläumsprogramm steht

Folgendes Jubiläumskerweprogramm ist vorgesehen: Freitag, 19 Uhr: Fassbieranstich und Stellen des Kerwebaums auf dem Weiherplatz. Ab 21.30 Uhr: Livemusik mit „Plug in“. Samstag, 16 Uhr: Festkommers mit allerlei Politprominenz und Gratulanten aus der Nachbarschaft. Ab 21 Uhr: Livemusik mit „Sergeant“. Sonntag, 9.30 Uhr: Festgottesdienst in der Kirche Becherbach, anschließend ganztägige Bilderausstellung in der Kirche. 14 Uhr: Festumzug unter dem Motto „Sellemols“, anschließend Kerwerede der Straußjugend und musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein Odenbach. 19 Uhr: Livemusik mit dem Flower-Power-Man Rainer Schindler, 22.30 Uhr: Feuerwerk. Montag, 10 Uhr: Frühschoppen mit Wolfgang Bayer, 16 Uhr: Kerweausklang mit „Trio“. Karussells und Stände bieten ihre Dienste auf dem Weiherplatz an. Sonntag und Montag sind eine Hüpfburg und ein Fußballdart neben der Rossberghalle platziert.