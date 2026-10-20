 Kinder- und Jugendchor
Jubiläum mit spektakulärem Musical in Merxheim gefeiert
Ein mehrstündiger und kreativer Augen-und Ohrenschmaus mit herrlichen Choreografien und Welthits war das Musical zum 45.Geburtst
Ein mehrstündiger und kreativer Augen-und Ohrenschmaus mit herrlichen Choreografien und Welthits war das Musical zum 45.Geburtstag des Merxheimer Kinder- und Jugendchores bei zwei ausverkauften Veranstaltungen: "Die fliegende Chorklasse" hob von der Meckenbacher Höhe aus ab und brachte ein grandioses und gefeiertes Musical auf die Bühnenbretter.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Zum 45. Jubiläum hebt der Merxheimer Kinder- und Jugendchor ab. Ein selbst geschriebenes Musical entführt in eine rauschende Weltreise voller Gänsehaut, Humor und großer Stimmen.

Lesezeit 2 Minuten
Mit mehr als 140 Mitwirkenden feierte der Merxheimer Kinder- und Jugendchor bei zwei ausverkauften Konzerten sein 45-jähriges Bestehen. Unter der Regie von Gesangspädagogin Ramona Wöllstein führte der Chor ein mehrstündiges, gewitztes und mit Raffinessen sowie herzzerreißenden Passagen gespicktes Musical aus eigener Feder mit dem Titel „Wir heben ab!
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