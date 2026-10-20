Zum 45. Jubiläum hebt der Merxheimer Kinder- und Jugendchor ab. Ein selbst geschriebenes Musical entführt in eine rauschende Weltreise voller Gänsehaut, Humor und großer Stimmen.
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Mit mehr als 140 Mitwirkenden feierte der Merxheimer Kinder- und Jugendchor bei zwei ausverkauften Konzerten sein 45-jähriges Bestehen. Unter der Regie von Gesangspädagogin Ramona Wöllstein führte der Chor ein mehrstündiges, gewitztes und mit Raffinessen sowie herzzerreißenden Passagen gespicktes Musical aus eigener Feder mit dem Titel „Wir heben ab!