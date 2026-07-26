Weinmachen im Wandel
Johanninger aus Biebelsheim erobert Weinregale im Lidl
Lara Weinreich präsentiert ihren „Jo Rosé“, der demnächst in den Weinregalen aller deutschen Lidl-Märkte zu finden sein wird, na
Lara Weinreich präsentiert ihren „Jo Rosé“, der demnächst in den Weinregalen aller deutschen Lidl-Märkte zu finden sein wird, nachdem ihr Konzept für die Zukunft des Weinguts Johanninger bei einem Wettbewerb des Deutschen Weininstituts erfolgreich war.
Norbert Krupp

Der „Jo Rosé“ aus Biebelsheim wird bald deutschlandweit in den Fililalen des Discounters stehen. Grund dafür ist ein glückliches Händchen bei einem Wettbewerb. Wie innovative Konzepte und moderne Designs den deutschen Weinmarkt aufmischen.

Lesezeit 2 Minuten
Die deutsche Weinbranche soll mehr Sichtbarkeit bekommen, indem zukunftsweisende Weinkonzepte in den Regalen des Lebensmitteleinzelhandels präsentiert werden. Dieses Ziel verfolgt ein Wein-Wettbewerb, den das Deutsche Wein-Institut (DWI) zusammen mit Lidl Deutschland ausgeschrieben hatte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren