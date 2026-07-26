Weinmachen im Wandel Johanninger aus Biebelsheim erobert Weinregale im Lidl Norbert Krupp 26.07.2026, 11:00 Uhr

i Lara Weinreich präsentiert ihren „Jo Rosé“, der demnächst in den Weinregalen aller deutschen Lidl-Märkte zu finden sein wird, nachdem ihr Konzept für die Zukunft des Weinguts Johanninger bei einem Wettbewerb des Deutschen Weininstituts erfolgreich war. Norbert Krupp

Der „Jo Rosé“ aus Biebelsheim wird bald deutschlandweit in den Fililalen des Discounters stehen. Grund dafür ist ein glückliches Händchen bei einem Wettbewerb. Wie innovative Konzepte und moderne Designs den deutschen Weinmarkt aufmischen.

Die deutsche Weinbranche soll mehr Sichtbarkeit bekommen, indem zukunftsweisende Weinkonzepte in den Regalen des Lebensmitteleinzelhandels präsentiert werden. Dieses Ziel verfolgt ein Wein-Wettbewerb, den das Deutsche Wein-Institut (DWI) zusammen mit Lidl Deutschland ausgeschrieben hatte.







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