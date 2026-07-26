Der „Jo Rosé“ aus Biebelsheim wird bald deutschlandweit in den Fililalen des Discounters stehen. Grund dafür ist ein glückliches Händchen bei einem Wettbewerb. Wie innovative Konzepte und moderne Designs den deutschen Weinmarkt aufmischen.
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Die deutsche Weinbranche soll mehr Sichtbarkeit bekommen, indem zukunftsweisende Weinkonzepte in den Regalen des Lebensmitteleinzelhandels präsentiert werden. Dieses Ziel verfolgt ein Wein-Wettbewerb, den das Deutsche Wein-Institut (DWI) zusammen mit Lidl Deutschland ausgeschrieben hatte.