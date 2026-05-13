Quizmaster trifft Nonne Jörg Pilawa kommt zum Hildegard-Festival an die Nahe Marian Ristow 13.05.2026, 11:00 Uhr

i Jörg Pilawa ist als Moderator bekannt. Er kommt zum Hildegard-Festival nach Bad Kreuznach. Christian Charisius/dpa. picture alliance/dpa

Was passiert, wenn ein beliebter Quizmaster auf eine moderne Nonne trifft? Am 15. August gibt es im Kurpark Bad Kreuznach ungewöhnliche Begegnungen – und Antworten auf Fragen, die uns alle bewegen.

Das Hildegard-Festival erlebt am Samstag, 15. August, im Bad Kreuznacher Kurpark von 11 bis 22 Uhr seine Premiere. Die neu ins Leben gerufene Veranstaltung verbindet ein facettenreiches Programm aus Kultur, Musik und persönlicher Begegnung. Sie soll das Leben und Wirken der Heiligen Hildegard von Bingen in den Mittelpunkt stellen, heißt in einer Pressemeldung der Veranstalter mit.







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