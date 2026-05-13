Was passiert, wenn ein beliebter Quizmaster auf eine moderne Nonne trifft? Am 15. August gibt es im Kurpark Bad Kreuznach ungewöhnliche Begegnungen – und Antworten auf Fragen, die uns alle bewegen.
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Das Hildegard-Festival erlebt am Samstag, 15. August, im Bad Kreuznacher Kurpark von 11 bis 22 Uhr seine Premiere. Die neu ins Leben gerufene Veranstaltung verbindet ein facettenreiches Programm aus Kultur, Musik und persönlicher Begegnung. Sie soll das Leben und Wirken der Heiligen Hildegard von Bingen in den Mittelpunkt stellen, heißt in einer Pressemeldung der Veranstalter mit.