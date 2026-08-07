Ein Hamburger TV-Star hat die Nahe-Region für sich entdeckt – und schwärmt von Landschaft, Menschen und Lebensqualität. Doch ein Thema tragen die Menschen immer wieder an ihn heran: die Parkgebühren in Bad Kreuznach.
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Der Liebe wegen hat es den Hamburger TV-Star Jörg Pilawa an die Nahe verschlagen. Gemeinsam mit seiner Partnerin, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, in Bad Kreuznach geboren und wohnhaft, aufgewachsen in Guldental, verbringt der Quiz- und Showmaster aus dem Norden nun viel Zeit in der Region.