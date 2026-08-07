TV-Star mag die Nahe Jörg Pilawa ist Bad Kreuznach ans Herz gewachsen Marian Ristow 07.08.2026, 15:00 Uhr

i Jörg Pilawa mag es an der Nahe. Der TV-Start verbringt mit seiner Partnerin Julia Klöckner viel Zeit in der Region. Philipp von Ditfurth. picture alliance/dpa

Ein Hamburger TV-Star hat die Nahe-Region für sich entdeckt – und schwärmt von Landschaft, Menschen und Lebensqualität. Doch ein Thema tragen die Menschen immer wieder an ihn heran: die Parkgebühren in Bad Kreuznach.

Der Liebe wegen hat es den Hamburger TV-Star Jörg Pilawa an die Nahe verschlagen. Gemeinsam mit seiner Partnerin, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, in Bad Kreuznach geboren und wohnhaft, aufgewachsen in Guldental, verbringt der Quiz- und Showmaster aus dem Norden nun viel Zeit in der Region.







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