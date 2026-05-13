Ist Genehmigung rechtens?
Jörg Maschtowski kämpft gegen Windpark Zollstock
Der Zollstock mit dem Heil- und Aktivwald liegt direkt neben dem geplanten Windrad. Ob die Genehmigung des Windparks rechtens wa
Der Zollstock mit dem Heil- und Aktivwald liegt direkt neben dem geplanten Windrad. Ob die Genehmigung des Windparks rechtens war, entscheidet der Kreisrechtsausschuss.
Silke Jungbluth-Sepp

Der Bad Sobernheimer CDU-Stadtrat Jörg Maschtowski hat sich vor dem Kreisrechtsausschuss gegen die Genehmigung für den Windpark Zollstock eingesetzt. Allerdings zeigte sich, dass das Argument PFAS mangels Grenzwerten keins ist. 

Lesezeit 3 Minuten
Ist die Baugenehmigung für den RWE-Windpark Zollstock bei Bad Sobernheim rechtens? Diese Frage soll nun der Kreisrechtsausschuss beantworten. Die Kreisverwaltung, genauer gesagt die Untere Emissionsschutzbehörde, hatte den Bau aller acht Anlagen des Windparks im Oktober 2025 erlaubt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerEnergie

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