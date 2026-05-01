Entscheidung am Montag Jörg Fritz soll Chef der Kreuznacher Stadtwerke werden Marian Ristow 01.05.2026, 15:00 Uhr

i Jörg Fritz wird neuer Stadtwerke-Chef. Jürgen Schirra/Saarbrücker Zeitung

Jörg Fritz kehrt nach Bad Kreuznach zurück und soll die Stadtwerke künftig anführen – und möglicherweise auch die BGK, die städtische Holding. Was bedeutet diese Entscheidung für die Zukunft der Stadt und den Energiesektor?

Jörg Fritz soll neuer Geschäftsführer der Kreuznacher Stadtwerke werden. Der Bad Kreuznacher Stadtrat votierte am Donnerstagabend in nicht öffentlicher Sitzung für seine Anstellung. Der Vertrag von Interimsgeschäftsführer Klaus-Dieter Dreesbach, der für Christoph Nath übernommen hatte, läuft Ende Juli aus.







Artikel teilen

Artikel teilen