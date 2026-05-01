Jörg Fritz kehrt nach Bad Kreuznach zurück und soll die Stadtwerke künftig anführen – und möglicherweise auch die BGK, die städtische Holding. Was bedeutet diese Entscheidung für die Zukunft der Stadt und den Energiesektor?
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Jörg Fritz soll neuer Geschäftsführer der Kreuznacher Stadtwerke werden. Der Bad Kreuznacher Stadtrat votierte am Donnerstagabend in nicht öffentlicher Sitzung für seine Anstellung. Der Vertrag von Interimsgeschäftsführer Klaus-Dieter Dreesbach, der für Christoph Nath übernommen hatte, läuft Ende Juli aus.