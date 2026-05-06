Zunächst kein Chef der BGK
Jörg Fritz führt künftig die Kreuznacher Stadtwerke
Bürgermeister und Kämmerer Thomas Blechschmidt (von links), Oberbürgermeister Emanuel Letz, Jörg Fritz und Klaus-Dieter Dreesbac
Bürgermeister und Kämmerer Thomas Blechschmidt (von links), Oberbürgermeister Emanuel Letz, Jörg Fritz und Klaus-Dieter Dreesbach waren bei der Vertragsunterzeichnung mit dabei.
Chantal Rubröder

Jörg Fritz übernimmt die Führung der Kreuznacher Stadtwerke – doch eine Frage bleibt offen: Wird er auch die städtische Holding leiten? Die Entscheidung fällt in den nächsten Wochen. Ein Wechsel mit Folgen.

Lesezeit 2 Minuten
Wie der „Oeffentliche“ exklusiv berichtet hat, wird Jörg Fritz der neue Geschäftsführer der Kreuznacher Stadtwerke. Am Montag wurde der Beschluss der Gesellschafterversammlung gefasst und die Vertragsunterschriften getätigt. Damit folgt Jörg Fritz auf Klaus-Dieter Dreesbach als Geschäftsführer.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerEnergie

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