Zunächst kein Chef der BGK Jörg Fritz führt künftig die Kreuznacher Stadtwerke Marian Ristow 06.05.2026, 11:24 Uhr

i Bürgermeister und Kämmerer Thomas Blechschmidt (von links), Oberbürgermeister Emanuel Letz, Jörg Fritz und Klaus-Dieter Dreesbach waren bei der Vertragsunterzeichnung mit dabei. Chantal Rubröder

Jörg Fritz übernimmt die Führung der Kreuznacher Stadtwerke – doch eine Frage bleibt offen: Wird er auch die städtische Holding leiten? Die Entscheidung fällt in den nächsten Wochen. Ein Wechsel mit Folgen.

Wie der „Oeffentliche“ exklusiv berichtet hat, wird Jörg Fritz der neue Geschäftsführer der Kreuznacher Stadtwerke. Am Montag wurde der Beschluss der Gesellschafterversammlung gefasst und die Vertragsunterschriften getätigt. Damit folgt Jörg Fritz auf Klaus-Dieter Dreesbach als Geschäftsführer.







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