Jörg Fritz übernimmt die Führung der Kreuznacher Stadtwerke – doch eine Frage bleibt offen: Wird er auch die städtische Holding leiten? Die Entscheidung fällt in den nächsten Wochen. Ein Wechsel mit Folgen.
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Wie der „Oeffentliche“ exklusiv berichtet hat, wird Jörg Fritz der neue Geschäftsführer der Kreuznacher Stadtwerke. Am Montag wurde der Beschluss der Gesellschafterversammlung gefasst und die Vertragsunterschriften getätigt. Damit folgt Jörg Fritz auf Klaus-Dieter Dreesbach als Geschäftsführer.