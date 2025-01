Ärger in der VG Rüdesheim Joe Weingarten: Afghane muss sofort abgeschoben werden 28.01.2025, 15:48 Uhr

i Joe Weingarten, SPD-Bundestagsabgeordneter, fordert die Abschiebung des afghanischen Flüchtlings, der in Vergangenheit durch gewalttätiges Verhalten auffällig geworden ist. Marco Urban. www.marco-urban.de

Der Fall eines 20-jährigen Afghanen, derzeit untergebracht in der Notunterkunft in Windesheim, der in der Vergangenheit durch gewalttätiges Verhalten auffällig geworden ist, wird diskutiert. Nun hat sich Joe Weingarten (SPD) eingeschaltet.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten äußert sich in einer Pressemeldung besorgt hinsichtlich des Umgangs mit dem ausreisepflichtigen afghanischen Flüchtling in der Verbandsgemeinde Rüdesheim: „Die Abschiebung muss unverzüglich durchgeführt werden“, so Weingarten.

