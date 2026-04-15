Wer nicht mitwirkt, muss mit empfindlichen Kürzungen rechnen: Am 1. Juli tritt die Novelle der Bundesregierung auch an der Nahe in Kraft, wo man das Vorgehen begrüßt. Das Problem: Die IT im Jobcenter ist noch gar nicht darauf eingestellt.
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Wenn das Geld nicht zum Leben reicht, hilft das Bad Kreuznacher Jobcenter aus. Mehr als 10.300 Menschen waren im vergangenen Jahr auf Leistungen angewiesen – darunter Personen, die keinen Job haben oder trotz Beschäftigung auf Finanzspritzen angewiesen sind sowie deren Familien.