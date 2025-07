Am Freitag geht’s los: Die Naheweinschankstelle am Kopf der Wilhelmsbrücke, unmittelbar am Stadthausknoten, eröffent. Dem Maler-Raab-Kiosk wird so wieder Leben eingehaucht. Stark!

Der Kiosk der Firma Maler Raab an der Ecke Wilhelmstraße und Brückes (fußläufig auch über die Magister-Faust-Gasse erreichbar) ist die neue "Schankstelle“ für Nahewein – ein gemeinschaftliches Projekt von Weinland Nahe und regionalen Weingütern und löst die bestens bekannte Aktion „Wein und Brücke“ auf der Mühlenteichbrücke ab, da im restaurierten Brückenhaus künftig Wein ausgeschenkt wird.

Manchmal braucht es eine zündende Idee und ein perfektes Team, um besondere Orte in Bad Kreuznach aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Ein solch perfektes Team bilden die Nahewein-Geschäftsführerin Victoria Krings und ihre beiden Kolleginnen Simone Schlitz und Neuzugang Michèle Stumm. Das Trio hatte die Idee, die neue „Schankstelle", den sommerlichen Treffpunkt für Weinliebhaber, an den Kiosk und damit an den nördlichen Brückenkopf der Wilhelmsbrücke zu platzieren.

i Simone Schlitz (links) und Weinland-Nahe Geschäftsführerin Victoria Krings versorgten ihre Gäste mit ausgezeichneten Weinen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Was alles möglich ist, wenn ein funktionierendes Team anpackt, erklärt Krings von Weinland-Nahe so: „Dank meines engagierten Teams, der unkomplizierten Zusammenarbeit mit Maler Hartmut Raab, der das Gebäude von der Stadt gemietet hat, und den motivierten Weingütern konnten wir die Aktion innerhalb einer Woche realisieren. Alle Beteiligten haben Lust, Bad Kreuznach zu einem genussvollen Ort zu machen. Die Schankstelle soll Einheimische und Besucher in die Innenstadt locken und zeigt, wie schnell und einfach regionale Zusammenarbeit neue Impulse geben kann."

Probelauf am Dienstag geglückt

Ein erster Probelauf an der Schankstelle fand bereits am Dienstagabend statt, ehe die Schankstelle ab Freitag so richtig an den Start geht. Die Ausschankzeiten sind künftig freitags ab 16 Uhr und samstags ab 12 Uhr. Mindestens bis 20 Uhr, optional bis 22 Uhr, bleibt die Schankstelle geöffnet. Die Eröffnung am Dienstag bei Temperaturen, wo spritzige Weine und Schorlen ganz oben in der Gunst standen, unterstrich, dass das Team von Weinland-Nahe ein Juwel wach geküsst hat.

Der Kiosk der Firma Raab präsentierte sich innen in einem frischen, sommerlichen Blauton, passend zu den Farben von Weinland-Nahe. Atmosphäre hatte das Trio um Krings auch vor dem Kiosk geschaffen, wo Besucher künftig in Liegestühlen einen weinfrohen Feierabend genießen können. Übrigens, wer glaubt, dass es ob der Verkehrsdichte an diesem Ort zu laut sein könnte, der dürfte erstaunt sein, wie ruhig das Umfeld ist. Hier lohne der Selbstversuch, meinte so mancher Besucher.

i Victoria Krings(von links) und Simone Schlitz hier mit Weinland-Nahe Vorsitzende Anja Moser, hatten allen Grund entspannt zu sein. Hatten die beiden Frauen doch mit ihrer Kollegin Lina Hofmann die Tankstelle in kürzester Zeit verwirklicht. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Parkmöglichkeiten sind mit dem Parkplatz Jahnhalle nur wenige Meter entfernt vorhanden. Ab 18 Uhr kann man dort sogar gebührenfrei parken. Anja Moser, erste Vorsitzende des Vereins Weinland Nahe, lobte ihr Team über den grünen Klee: „Was das Team initiiert hat, ist bezeichnend für Weinland Nahe", sagte sie. Sie zeigte sich überzeugt, dass die Schankstelle dazu beiträgt, einen neuen Ort in der Stadt zu beleben.

Dezernent Markus Schlosser kam und gratulierte Weinland Nahe zur neuerlichen Initiative. Ein wenig wehmütig wurde der Dezernent, weil Krings das Team verlassen wird, um ins Familienweingut einzusteigen. „Sie können eine tolle Bilanz aufweisen und hinterlassen ein gut bestelltes Haus", sagte Schlosser.