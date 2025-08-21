Nicht nur Wein trinken, sondern tiefer in die Materie eindringen, die Macher und Methoden kennenlernen, exklusive Events und Proben genießen: Das winkt den Weinfreunden, die sich für eine Mitgliedschaft im neuen Naheweinclub entscheiden.

Im Wein liegt Wahrheit, sagt man. Wer noch mehr über den edlen Stoff und die Menschen dahinter erfahren möchte, der soll im Weinclub Nahe gut aufgehoben sein. Das versprechen die Macherinnen der Gebietsweinwerbung von Weinland Nahe, die ihre Idee jetzt der Presse vorstellten. Das Starterpaket für Mitglieder hatten die neue Geschäftsführerin Lara Mindnich, ihre nach drei Jahren scheidende Vorgängerin Victoria Krings und Mitarbeiterin Simone Schlitz gleich dabei. Es enthält eine Clubtasche, ein Glas, eine Flaschenkühlmanschette, einen Block für Verkostungsnotizen, einen Kuki und eine Mitgliedschaftsurkunde. Irgendwie erinner die Idee an den äußerst erfolgreichen Kirner-Bier-Club – und das ist kein Zufall. Vorbilder sind aber auch die Wine-Banks oder der Pfalzclub.

Ein Starterpaket liefert die richtige Ausstattung

Die weiteren Vorteile werden so beworben: „Als Teil unserer Community für Weinbegeisterte erhältst du ein Starter-Paket mit allem, was du für den perfekten Weingenuss brauchst. Zu deinem Geburtstag überraschen wir dich mit einem Sechserpaket ausgewählter Weine – von Natur- und Orangeweinen bis hin zu klassisch ausgebauten Lagenweinen und Sekt. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, an exklusiven Events wie Lagenweinproben, Weingutsbesichtigungen, Menüabenden mit Weinbegleitung oder Jahrgangsvergleichen – immer in kleinem, persönlichem Rahmen – teilzunehmen.“ Das Ganze gibt es zum Jahresbeitrag von 42 Euro. Teil des Netzwerks wird man durch Onlineanmeldung unter www.weinland-nahe.de über den Reiter Genuss.

Jetzt werden erst einmal Mitglieder gesammelt, dann soll auch eine eigene Webseite über den Club und Aktuelles informieren. Die clubexklusiven Events, voraussichtlich fünf bis sieben pro Jahr, beginnen dann 2026, sagt Victoria Krings. Die Weingüter der Nahe sollen mit ins Boot geholt werden. Für die Mitgliedspräsente sollen Ausschreibungen veröffentlicht werden. Außer dem Service für Genießer und Weinaffine ist der Club eine nach außen wirkende Image- und Marketingkampagne. Und vielleicht hat er sogar einen Einfluss auf die Suche nach künftigen Bewerbern um die Naheweinkrone.

Von „Junior“ über „Gereift“ bis „Etabliert“

Den Clubmitgliedern winken Aufstiegspämien: Wer nach einem Jahr den „Junior“-Status verlässt und in die „Gereift“-Klasse vorrückt, erhält ein exklusives Club-T-Shirt, ab dem 24. Monat folgt die „Etabliert“-Kategorie, die mit einem besonderen Weingeschenk belohnt wird. Ob die Gründung gerade jetzt ihren richtigen Zeitpunkt hat, wo die Absätze der Weinbranche sinken und der Weingenuss generell unter Verdacht gerät? Darauf weiß Lara Mindnich als neue Geschäftsführerin von Weinland Nahe eine eindeutige Antwort: „Wenn nicht jetzt, wann dann!?“