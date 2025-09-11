Ein jesidisches Geschwisterpaar aus Bad Kreuznach soll in den Irak abgeschoben werden. Das Integrationsministerium hat die Ausweisung vorerst gestoppt: Der Gesundheitszustand der beiden habe sich verschlechtert. Landrätin Dickes nennt das Willkür.

Die Debatte um Abschiebungen im Kreis Bad Kreuznach nimmt erneut Fahrt auf. Nachdem Landrätin Bettina Dickes (CDU) zuletzt die Ausweisung einer Familie aus El Salvador verteidigt hat, kritisiert sie nun den Abschiebestopp eines jesidischen Geschwisterpaares in den Irak mit scharfen Worten. Die Abschiebung hätte am Dienstag stattfinden sollen. Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium hat die Ausweisung vorerst aufgehoben. Dickes nennt das politische Willkür und pocht darauf, dass das Land für alle künftigen Kosten der gescheiterten Abschiebung plus Sozialleistungen der Geschwister aufkommen soll.

„Wir haben es geschafft! Die Abschiebung der Jesidin und Genozid-Überlebenden Divin K. von Bad Kreuznach nach Irak konnte in letzter Minute gestoppt werden [...] Es konnten humanitäre Gründe geltend gemacht werden, die eine Abschiebung nicht zulassen“: Das schreibt die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal auf Instagram, die sich für verfolgte Jesiden einsetzt und die Erinnerung an den Völkermord der ethnisch-religiösen Gruppe wachhält. Gegenüber dem Oeffentlichen Anzeiger kündigte Tekkal weitere Schritte an, um einen dauerhaften Abschiebestopp für die verfolgte Minderheit zu erreichen. Der Fall findet überregional Aufmerksamkeit und schlägt natürlich auch an der Nahe Wellen.

Gericht ordnete Ausreisegewahrsam an

Zum Hintergrund: Das irakische Geschwisterpaar Divin K. und ihr Bruder (30 und 34 Jahre) ist am 10. November 2021 laut Kreisverwaltung illegal nach Deutschland als sogenannter Dublinfall aus Lettland eingereist. Die Abschiebung des Geschwisterpaares konnte von der Ausländerbehörde des Kreises jedoch nicht durchgesetzt werden, weil die beiden Jesiden zuletzt mehrere Monate untergetaucht seien. Zudem hätten sich die Geschwister ihrer Identitätsklärung verweigert. Sie seien erst nach Bad Kreuznach zurückgekehrt, als ihr Anwalt ihnen versichert hatte, dass die Abschiebung nicht mehr drohen werde. Das war im Juni.

Danach ist gerichtlich am 27. August für die Geschwister Ausreisegewahrsam angeordnet worden – also eine Überführung ins Abschiebegefängnis nach Ingelheim, weil für den 10. September die Ausreise für irakische Personen aus dem ganzen Bundesgebiet per medizinisch begleiteter Chartermaschine geplant war. Dazu ist es nun nicht gekommen. Wie das Integrationsministerium mitteilte, hat eine Allgemeinmedizinerin mit psychotherapeutischer Zusatzausbildung am Dienstag für den medizinischen Dienst des Abschiebegefängnisses festgestellt, dass sich der Gesundheitszustand der Geschwister in den vergangenen 48 Stunden akut verschlechtert habe. Die Jesiden müssten psychiatrisch untersucht werden, um ihre Reisefähigkeit festzustellen.

i Das jesidische Geschwisterpaar Divin K. (Foto) und ihr Bruder sollen in den Irak abgeschoben werden. Vorerst ist die Ausreise gestoppt. Landrätin Bettina Dickes nennt das politische Willkür. Johan Alomar / Háwa.Help

Landrätin: Bestehende Rechtslage wird ignoriert

Für die Kreisverwaltung ist klar, dass es für den Abschiebestopp keinerlei gesetzliche Grundlage gibt. Vorgetragene gesundheitliche Beeinträchtigungen der Geschwister hätten weder das Bundesamt für Migration (BAMF) noch Gerichte anerkannt. Stattdessen habe das Amtsgericht Bingen die Haft- und Reisefähigkeit in einem Verfahren bereits ärztlich festgestellt. Außerdem betont die Kreisverwaltung, dass die Geschwister mit ihren Asylanträgen in allen Instanzen gescheitert seien. Die E-Mail der Allgemeinmedizinerin, die die Ausreise der Geschwister aus ärztlicher Sicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht empfahl, genüge nicht den gesetzlichen Vorgaben.

Landrätin Bettina Dickes sagt dazu, dass Staatssekretär Janosch Littig sie bereits Montag und Dienstag am Telefon überreden wollte, die Abschiebung zu stornieren. „Er hat mir mehrfach bestätigt, dass nach seiner persönlichen Überprüfung die geplante Abschiebung rechtlich in keinster Weise zu beanstanden sei.“ Dickes habe ihm deutlich gemacht, dass „seine Weisung an die ADD zur Stornierung der Abschiebung als politische Willkür einzustufen ist und völlig die bestehende Rechtslage ignoriert“. Das Land müsse für alle künftigen Kosten aus der gescheiterten Abschiebung und Sozialleistungen aufkommen. Littig habe zugesagt, die Übernahme der Kosten zu prüfen. „Ich erwarte, dass der Kreis durch diese Entscheidung nicht finanziell belastet wird. Es kann nicht sein, dass unser Landkreis und damit der Steuerzahler für ideologisch-politische Willkür auf Landesebene bezahlen muss.“

„Wer eine traumatisierte junge Frau, die den Genozid überlebt hat und suizidgefährdet ist, in den Irak abschiebt, schickt sie mit Ansage in den Tod. Das ist staatlich organisierte Menschenverachtung.“

Jürgen Locher, Linken-Stadtratsmitglied

Alexandra Erikson, Vorsitzende des Linken-Bezirksverbandes Rhein-Hunsrück Mosel Nahe, wirft Landrätin Dickes vor, sich auf dem Rücken einer schwer traumatisierten jungen Frau profilieren zu wollen. Sie habe sich in den vergangenen vier Jahren, in denen sie hier lebt, bereits mehrfach das Leben nehmen wollen. Seit zwei Wochen sei sie auf Anweisung der Ausländerbehörde Bad Kreuznach in Abschiebehaft. „Wer eine traumatisierte junge Frau, die den Genozid überlebt hat und suizidgefährdet ist, in den Irak abschiebt, schickt sie mit Ansage in den Tod. Das ist staatlich organisierte Menschenverachtung“, erklärt Jürgen Locher, Linken-Stadtratsmitglied in Bad Kreuznach. Auch Kreistagsmitglied Daniel Flock übt scharfe Kritik: „Es ist zynisch, dass Deutschland den Völkermord an den Jesiden offiziell anerkennt, gleichzeitig aber Überlebende wie Divin abschiebt. Wer eine junge Frau in ein Land zurückschickt, in dem sie nichts außer erneuter Gewalt und Elend erwartet, hat jedes moralische Maß verloren.“ Der SPD-Landtagsabgeordnete Michael Simon nannte die Wortwahl der Landrätin überzogen. Von „politischer Willkür“ zu sprechen, sei absurd und wohl mehr ein Ablenkungsmanöver. „Das Ergebnis der fachpsychiatrischen Einschätzung, aus der möglicherweise eine Eigengefährdung resultiert, kann sowohl aus gesundheitlichen als auch aus humanitären Gründen nicht ignoriert werden. Diese Empathie sollte man doch erwarten können, bevor man reflexhafte Willkürvorwürfe erhebt.“

Noch bis zum 31. August 2024 galt in Rheinland-Pfalz ein Abschiebestopp für Jesidinnen in den Irak. Das Bundesinnenministerium verweigerte die Zustimmung zu einer Verlängerung.

Das sagt das Integrationsministerium zur Forderung der Landrätin

Das Integrationsministerium weist den Vorwurf der Landrätin entschieden zurück, dass es sich beim Abschiebestopp um politische Willkür gehandelt habe. Grundlage sei der sich akut verschlechternde Gesundheitszustand der Geschwister innerhalb der letzten 48 Stunden gewesen. Die Rechtmäßigkeit der Abschiebung sei damit nicht aufgehoben worden, die Ausreisepflicht besteht fort. Allerdings müssten nun zwingend weitere Untersuchungen erfolgen, um ihre Reisefähigkeit festzustellen. Aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 5. März 2023 gehe laut Ministerium hervor: „Schon ein fachlicher Hinweis des ärztlichen Dienstes der Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige, in dem aus medizinischer Sicht Zweifel an der Reisefähigkeit geäußert werden, reicht aus, um die Abschiebung auszusetzen. Im konkreten Fall stellte die Ärztin eine akute psychische Krisensituation fest. Auch wenn die Mitteilung formlos erfolgte, ist sie rechtlich relevant.“ cob