Winzenheimer Fastnacht startet „Jerrys haben wir lieb, die zahlen pünktlich ihre Miet“ Josef Nürnberg 01.12.2025, 19:00 Uhr

i Harry Borgner, der Mann der tausend Stimmen, begeisterte Die Narren bei der Fastnachtsmatinee des TuS Winzenheim. Josef Nürnberg

Der Kreuznacher Stadtteil Winzenheim ist karnevalistisch höchst luxuriös ausgestattet. Das zeigte der Einstand der TuS am Sonntag. Aus Mainz hatte man sich mit Harry Bogner und seinen „1000 Stimmen“ einen Knaller ins Sportheim geladen.

5 mal 11 Jahre närrisches Treiben der TuS Winzenheim war den Narren des Vereins am Sonntag Grund genug, befreundete Vereine und die Prominenz aus der Politik zur Fastnachts-Matinee ins Sportheim einzuladen. Wenn der Advent auch eher eine ruhige Zeit ist: Die Karnevalisten um ihren Präsidenten Manny Schulze zündeten zum närrischen Jubiläum noch vor Weihnachten ein Feuerwerk der guten Laune.







