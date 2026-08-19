Oldtimer-Treffen in Kirn Jede Menge Motorrad-Schmuckstücke auf der Kyrburg Günter Weinsheimer 19.08.2026, 15:00 Uhr

i Immer wieder ein Highlight: Das Oldtimer-Treffen der Kirner Motorradfreunde auf der Kirner Kyrburg. Günter Weinsheimer

Motorrad-Raritäten aus fast einem Jahrhundert gab es beim Oldtimertreffen auf der Kirner Kyrburg zu bewundern: von BMW und Horex über Yamaha und Honda bis zu Moto Guzzi. Das ließ nicht nur Biker-Herzen höherschlagen.

Seit 25 Jahren schon laden die Motorradfreunde Kirn zum Oldtimertreffen auf die Kyrburg ein. Auch in diesem Jahr fand das Treffen am Kirmessonntag statt. Es werden wieder 100 Biker gewesen sein, die den steilen Anstieg zur Kyrburg mit ihren jahrzehntealten Motorrädern suchten und auch schafften.







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