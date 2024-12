Soziale Projekte gefördert Je 2500 Euro für Projekthaus und Kunstwerkstatt Josef Nürnberg 18.12.2024, 00:00 Uhr

i Auch bei Nina Kistner-Ngo (links) und Renate Ziegler (rechts) von der Kunstwerkstatt kam vorweihnachtliche Freude auf, als Sandra Baumbach auch ihnen einen Scheck in Höhe von 2500 Euro übergab. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Freude kurz vor Weihnachten: Zwei Bad Kreuznacher Projekte freuen sich über große Spenden von der ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz). Damit wird viel Sinnvolles getan.

Seit vielen Jahren unterstützt die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) mit ihrer Weihnachtsspende wertvolle soziale Projekte und Initiativen der Jugendarbeit. Bisher war Bad Kreuznach allerdings ein weißer Fleck. Das änderte sich nun als Sandra Baumbach, Mitglied des Vorstandes der ISB, übergab Spenden in Höhe von jeweils 2500 Euro an Frank Schümann, Einrichtungsleiter des Projekthauses Bad Kreuznach, und an die Kunstwerkstatt ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen