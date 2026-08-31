Seit mehr als 200 Jahren prägt Beinbrech die Region – jetzt übernimmt die siebte Generation. Wie Vater und Sohn Böcking das Familienunternehmen in die Zukunft führen. Ein Blick hinter die Kulissen eines traditionsreichen Erfolgsmodells.
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Im Bad Kreuznacher Holz- und Baustoffzentrum Beinbrech, einem der bekanntesten mittelständischen Familienunternehmen der Region, setzt sich eine Tradition fort: Mit Sohn Jan (31 Jahre alt) hat Geschäftsführer Georg Böcking (61) nun seit Anfang des Jahres die Geschäftsleitung erweitert und damit die Weichen gestellt, dass Beinbrech weiterhin in Familienhand bleibt.