Wirtschaft im Blick
Jan und Georg Böcking führen Beinbrech-Tradition weiter
Sohn Jan (links) und Vater Georg Böcking (rechts) führen gemeinsam die Geschicke des Bad Kreuznacher Holz- und Baustoffzentrums
Sohn Jan (links) und Vater Georg Böcking (rechts) führen gemeinsam die Geschicke des Bad Kreuznacher Holz- und Baustoffzentrums Beinbrech, das sich seit nun sieben Generationen in Familienhand befindet.
Marian Ristow

Seit mehr als 200 Jahren prägt Beinbrech die Region – jetzt übernimmt die siebte Generation. Wie Vater und Sohn Böcking das Familienunternehmen in die Zukunft führen. Ein Blick hinter die Kulissen eines traditionsreichen Erfolgsmodells.

Lesezeit 4 Minuten
Im Bad Kreuznacher Holz- und Baustoffzentrum Beinbrech, einem der bekanntesten mittelständischen Familienunternehmen der Region, setzt sich eine Tradition fort: Mit Sohn Jan (31 Jahre alt) hat Geschäftsführer Georg Böcking (61) nun seit Anfang des Jahres die Geschäftsleitung erweitert und damit die Weichen gestellt, dass Beinbrech weiterhin in Familienhand bleibt.
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