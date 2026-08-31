Wirtschaft im Blick Jan und Georg Böcking führen Beinbrech-Tradition weiter Marian Ristow 31.08.2026, 06:00 Uhr

i Sohn Jan (links) und Vater Georg Böcking (rechts) führen gemeinsam die Geschicke des Bad Kreuznacher Holz- und Baustoffzentrums Beinbrech, das sich seit nun sieben Generationen in Familienhand befindet. Marian Ristow

Seit mehr als 200 Jahren prägt Beinbrech die Region – jetzt übernimmt die siebte Generation. Wie Vater und Sohn Böcking das Familienunternehmen in die Zukunft führen. Ein Blick hinter die Kulissen eines traditionsreichen Erfolgsmodells.

Im Bad Kreuznacher Holz- und Baustoffzentrum Beinbrech, einem der bekanntesten mittelständischen Familienunternehmen der Region, setzt sich eine Tradition fort: Mit Sohn Jan (31 Jahre alt) hat Geschäftsführer Georg Böcking (61) nun seit Anfang des Jahres die Geschäftsleitung erweitert und damit die Weichen gestellt, dass Beinbrech weiterhin in Familienhand bleibt.







Artikel teilen

Artikel teilen