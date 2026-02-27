Nachfolger von Jürgen Frank
Jan-Gerold Winter ist Gutenbergs neuer Bürgermeister
Zu den ersten Gratulanten des neun Gutenberger Ortsbürgermeisters Jan-Gerold Winter (3. von links) zählten sein Vorgänger im Amt Jürgen Frank (links) und VG-Bürgermeister Markus Lüttger. Rechts neben Winter: die Beigeordneten Norbert Stief, Oliver Kubitscheck und Ilka Kobes.
Dieter Ackermann

Gutenberg hat nun einen neuen Ortsbürgermeister: Der 63-jährige Jan-Gerold Winter übernimmt den Posten von Jürgen Frank, der Ende 2025 zurücktrat.

Die Gemeinde am Gräfenbach hat wieder einen Ortsbürgermeister. Nach dem Rücktritt von Jürgen Frank Ende 2025, gingen für die Wahl seines Nachfolgers am 22. März keine Wahlvorschläge ein, sodass der Gemeinderat mit einem einhelligen Votum den bisherigen Beigeordneten Jan-Gerold Winter (63) – verheiratet, zwei erwachsene Kinder – zum neuen Ortsbürgermeister wählte.

