Jakob Schneider ist Winzer des Jahres an der Nahe

Der Niederhäuser Winzer Jakob Schneider ist vom Vinum Weinguide Deutschland 2025 als Winzer des Jahres im Anbaugebiet Nahe ausgezeichnet worden. Insbesondere seine Rieslinge gehören laut Redaktion zu den präzisesten in Deutschland.
Die Überraschung ist gelungen: Der Niederhäuser Winzer Jakob Schneider (42) erfuhr durch einen Anruf dieser Zeitung, dass ihn die Redaktion des Vinum Weinguide Deutschland 2026 als Winzer des Jahres im Anbaugebiet Nahe ausgezeichnet hat. Das von ihm geführte Weingut bewirtschaftet 24 Hektar Rebfläche und feiert 2025 sein 450-jähriges Bestehen.