Das war es dann mal wieder: Mit einem großartigen, beeindruckenden Feuerwerk hat sich der Kreuznacher Jahrmarkt verabschiedet. Nach sechs Tagen zogen auch das DRK und die Feuerwehr eine positive Bilanz.

Traditionell setzte wieder das große, farbenfrohe Feuerwerk am Nachthimmel über dem Nahe-Stadion am Dienstagabend ab 22 Uhr den weithin sicht- und hörbaren Schlusspunkt unter fünf tolle Jahrmarktstage. Viele verfolgten das Spektakel vom Festgelände, den bekannten Orten in der Stadt oder den umliegenden Höhen aus. Das große Volksfest hat auch 2025 wieder viele Kreuznacher und zahlreiche auswärtige Besucher magisch angezogen und nix wie enunner zum Feiern auf die Pfingstwiese gelockt. Damit die mehr als hunderttausend Besucher auch sicher feiern konnten, waren die ehrenamtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes und der Kreuznacher Feuerwehr an den Jahrmarktstagen rund um die Uhr im Einsatz.

i Das farbenbrophe Spektakel am Kreuznacher Nachthimmel verfolgen auf dem Festgelände viele Besucher. Charlotte Eberwien

Auch sie zogen eine sehr positive Bilanz: Der 195. Jahrmarkt war für sie ein ruhiger, gravierende Vorfälle gab es nicht. Nach sechs Tagen neigte sich am Dienstagabend der Sanitätsdienst des DRK auf dem Jahrmarkt dem Ende zu. Die 75 ehrenamtlichen Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler waren dann mehr als 120 Stunden auf dem Festgelände präsent und kümmerten sich um die medizinische Versorgung der Jahrmarktsbesucher und Schausteller. Das DRK ist während der Jahrmarktszeit ununterbrochen auf der Jahrmarktswache vor Ort und sorgt auch für die Gesundheit der Schausteller. „Die Schausteller sind mit ihren Familien fast ganzjährig unterwegs. Da ist es wichtig, dass sie auch auf dem Festplatz einen Ansprechpartner haben, wenn es um medizinische Fragestellungen oder entsprechende Maßnahmen geht. Da kommt der eine oder andere auch schon mal zum Verbandswechsel“, erläutert DRK-Bereitschaftsleiter Thilo Willer die Vielfalt der Aufgaben im Sanitätsdienst.

i Die ehrenamtlichen DRK-Helfer erlebten einen ruhigen Jahrmarkt und konnten das Volksfest auch selbst etwas genießen Philipp Köhler/DRK

Erstmals setzte das Rote Kreuz eine neue Einsatzleitsoftware ein, welche neben der klassischen Einsatzdisposition von Fahrzeugen und Einsatzteams auch eine umfassende Statistik zum Einsatzgeschehen liefert. So fanden bis Dienstagnachmittag 258 Menschen Hilfe beim Roten Kreuz. Die Mehrheit der Patienten waren mit 141 Kinder und Jugendliche. Für 42 Patienten endete der Jahrmarktsbesuch mit einer Weiterbehandlung im Krankenhaus. Wundversorgungen rangierten mit 53 Fällen auf Platz eins, gefolgt von 33 Insektenstichen und nur 22 alkoholbedingten Behandlungen. Hinzu kamen noch 16 Fälle von Kreislaufproblemen. Den Rest der Versorgungen bildeten die unterschiedlichsten Verletzungen oder Erkrankungen.

„Erfreulich ist die im Verhältnis zur Besucherzahl geringe Behandlungsfrequenz wegen alkoholbedingten Einsätzen.“

DRK-Sprecher Philipp Köhler

Polizeibericht: 39-Jähriger zog plötzlich ein Klappmesser﻿

Für die Polizei war der Jahrmarkt etwas ereignisreicher als im Vorjahr: In Summe wurden 23 Strafanzeigen (Vorjahr 20) gefertigt. Neben 15 Körperverletzungen – oftmals wechselseitig und nach übermäßigem Alkoholkonsum spät in der Nacht – gab es unter anderem noch folgende Strafanzeigen: zwei Diebstähle, zwei Beleidigungen, eine Bedrohung, eine sexuelle Belästigung und ein Widerstand gegenüber Polizeibeamten. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Hervorzuheben ist ein Einsatz Samstagnacht gegen 1.30 Uhr: N ach vorausgegangenem Streit mit Körperverletzung zog ein 39-jähriger Mann plötzlich ein Klappmesser und wandte sich damit der Polizeistreife zu. Unter Vorhalt der Dienstwaffen wurde er aufgefordert, das Messer wegzulegen. Der Mann ergriff die Flucht und warf das Messer über einen Bauzaun. Er konnte anschließend festgenommen werden. Hierbei leistete er aber massiv Widerstand, sodass die Beamten den Taser einsetzen mussten. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. red

„Die neue Auswertefunktion erlaubt uns, den Sanitätsdienst noch zielgerichteter zu planen und entsprechende Ressourcen zu optimieren. Erfreulich ist die im Verhältnis zur Besucherzahl geringe Behandlungsfrequenz wegen alkoholbedingten Einsätzen“, zieht DRK-Sprecher Philipp Köhler ein positives Fazit. Noch bis am frühen Mittwochmorgen waren die Sanitäter auf der Pfingstwiese einsatzbereit, um auch die ersten Abbauarbeiten abzusichern. Insgesamt ist man beim DRK mit dem 195. Jahrmarkt sehr zufrieden. „Die Wertschätzung aus der Bevölkerung, die sehr gute Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt, dem WISEC Sicherheitsdienst und der Stadt sind alles Faktoren, die den Sanitätsdienst am Jahrmarkt für uns zu einem der schönsten Termine im Kalender macht“, ist sich Bereitschaftsleiterin Petra Bretzer sicher.

i Abschied vom Jahrnarkt, wie es Tradition ist. Jetzt heißt es erst 2026 wieder nix wie enunner. Charlotte Eberwien

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach, hatte eine sehr ruhige Bereitschaftszeit auf dem Jahrmarktsgelände. Lediglich einmal mussten die Kräfte den Rettungsdienst unterstützen, um einen Ring von einem stark angeschwollenen Finger mir einem Ringschneider zu entfernen. Verschiedene kleinere Einsätze wurden von der im Löschbezirk Süd stationierten Zusatzwache abgearbeitet, wie ausgelöste Brandmeldeanlagen, Ölaustritt und einen durch eine iPhone-Meldung alarmierten Verkehrsunfall, der nicht zu finden war. Trotzdem blieb Zeit, dass sie selbst auch einige Tage den Jahrmarkt genießen konnten.

Jahrmarktswache bis tief in die Nacht besetzt

Ab Freitag, 11.30 Uhr, war die Jahrmarktswache, bestehend aus einem mittleren Löschfahrzeug mit einem technischen Hilfeleistungssatz und sechs Wehrleuten, bis Mittwochmorgen, immer zwischen 9.30 und 3.30 Uhr besetzt. Je nach Einsatzstichwort wäre die Wache durch weitere Kräfte aus den einzelnen Löschbezirken unterstützt worden. Freitags bis dienstags wurde jeweils von 19 bis 7 Uhr eine Zusatzwache von sechs Wehrleuten im Gerätehaus des Löschbezirks Süd vorgehalten, die umgehend mit Sonderfahrzeugen hätte ausrücken können. Die Feuerwehreinsatzzentrale war in dieser Zeit ständig besetzt, um sofort nötige Nachalarmierungen durchführen zu können. Insgesamt wurden 101 Positionen in 15 Schichten ehrenamtlich von den Feuerwehrleuten der Löschbezirke Süd, Nord, Ost und West besetzt, um die Sicherheit der Jahrmarktsbesucher und der Schausteller zu gewährleisten. Da sich natürlich auch viele Feuerwehrkameraden privat auf dem Jahrmarkt befanden, die gerade keinen Dienst absolvieren mussten, standen an der Jahrmarktswache Mannschaftstransportfahrzeuge bereit, um bei einem Einsatz im Stadtgebiet, zügig die Einsatzkräfte zu den Gerätehäusern zu befördern. hg