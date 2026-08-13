Noch acht Tage bis zum Start Jahrmarkt: Donnerstag nun eine eingetragene Marke Josef Nürnberg 13.08.2026, 06:00 Uhr

i Rolf Lichtenberg hier vor seinem Weingarten trägt nicht nur das T-Shirt mit der Aufschrift Fleeschworschtdunnerschdaach, er hat sich die Marke auch schützen lassen, Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Der Traditionsname, den alle kennen, darf nicht überall verwendet werden. Ein regionaler Veranstalter setzt Rechte durch – und sorgt für Diskussionen, ohne die Hilfszwecke der Feste zu gefährden.

Vor 40 Jahren fand der erste „Fleeschworschtdunnerschdaach“ in Anheusers Weingarten auf der Pfingstwiese statt. Die Veranstaltung ist für viele Jahrmarktsfreunde am Tag vor der offiziellen Eröffnung des Jahrmarkts ein Muss. Der Name ist so legendär, dass ihn auch andere Veranstalter für ihre Veranstaltungen gern nutzen würden.







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