Der Traditionsname, den alle kennen, darf nicht überall verwendet werden. Ein regionaler Veranstalter setzt Rechte durch – und sorgt für Diskussionen, ohne die Hilfszwecke der Feste zu gefährden.
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Vor 40 Jahren fand der erste „Fleeschworschtdunnerschdaach“ in Anheusers Weingarten auf der Pfingstwiese statt. Die Veranstaltung ist für viele Jahrmarktsfreunde am Tag vor der offiziellen Eröffnung des Jahrmarkts ein Muss. Der Name ist so legendär, dass ihn auch andere Veranstalter für ihre Veranstaltungen gern nutzen würden.