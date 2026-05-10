Bad Kreuznachs Lieblingsfest Jahrmarkt bekommt Majestät, aber keine Miss Jens Fink 10.05.2026, 10:24 Uhr

i Neben dem Weinfassanstich, hier 2025 durch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Oberbürgermeister Emanuel Letz (rechts) und Jahrmarktsbürgermeister Markus Schlosser könnte womöglich die Wahl einer „Jahrmarktsmajestät“ der Eröffnung des Volksfestes noch mehr Pep verleihen. Jens Fink (Archiv). Jens Fink

Miss-Wahl oder Majestät? In Bad Kreuznach löst ein Vorschlag zur Krönung der Jahrmarktseröffnung hitzige Debatten über Tradition, Seriosität und Jugendbeteiligung aus. Wie viel Show verträgt das Volksfest?

Schönheitswettbewerb oder Majestätenwahl? Die Idee der FWG-Fraktion, in diesem Jahr eine „Miss Jahrmarkt“ zu küren und damit die Eröffnung des Volksfestes aufzuwerten, diskutierte der Ausschuss für Messen und Märkte.Der Vorschlag der Freien Wähler Gemeinschaft hatte bereits im Vorfeld der Sitzung für Irritationen gesorgt.







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