Miss-Wahl oder Majestät? In Bad Kreuznach löst ein Vorschlag zur Krönung der Jahrmarktseröffnung hitzige Debatten über Tradition, Seriosität und Jugendbeteiligung aus. Wie viel Show verträgt das Volksfest?
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Schönheitswettbewerb oder Majestätenwahl? Die Idee der FWG-Fraktion, in diesem Jahr eine „Miss Jahrmarkt“ zu küren und damit die Eröffnung des Volksfestes aufzuwerten, diskutierte der Ausschuss für Messen und Märkte.Der Vorschlag der Freien Wähler Gemeinschaft hatte bereits im Vorfeld der Sitzung für Irritationen gesorgt.