1955 wurden 50 katholische Jungs in die erste Klasse der Volksschule in der Hofgartenstraße eingeschult, damals gab es getrennten Unterricht für die beiden christlichen Konfessionen und für Mädchen und Jungen.

Im April 1955 wurden 50 Kreuznacher Jungen in die erste Klasse der Volksschule in der Hofgartenstraße eingeschult. Eine beträchtliche Anzahl von ihnen kommt bis heute zu den regelmäßig stattfindenden Klassentreffen, die Hans Günther Kullmann organisiert.

Getrennt im Unterricht und auf dem Schulhof

Langsam aber stetig bewegt sich die Ehemaligengruppe auf eine rekordverdächtige Marke zu. Wie Friedhelm Marx unserer Zeitung berichtet, repräsentiert die Schullaufbahn der Klasse ein interessantes Stück deutsche und Bad Kreuznacher Schulgeschichte. Damals wurden die Schüler nicht nur nach Geschlechtern, sondern auch nach Konfessionen getrennt. Die östliche Hälfte des Schulgebäudes beherbergte die Klassen mit katholischen Schülern. Im Schulhaus trennte eine weiße Linie die Bereiche für Katholiken und Protestanten. Draußen wurde die Trennung mit unterem und oberem Pausenhof fortgeführt. Die 50 Jungen hatten in den Pausen den Teil des Schulhofes direkt am Gebäude für sich, die Mädchen spielten auf dem Schulhofabschnitt zur Maler-Müller-Straße.

Max Pfeiffer war der erste Klassenlehrer des Jungenjahrgangs, der teilweise im Turnen noch von Olympiasieger Konrad Frey unterrichtet wurde. Mancherorts blieb es bis 1968, als die christliche Gemeinschaftsschule als Regelschule für alle Kinder durch eine Verfassungsänderung festgeschrieben wurde, bei der konfessionellen Trennung. Zeitgleich begann die Umstellung von getrenntem Unterricht in Mädchen- und Jungenklassen zum gemeinsamen Unterricht, die sich bis in die 1970er-Jahre zog. Nach der vierten Klasse stand für den Volksschuljahrgang von 1955 ein Ortswechsel an: Nach den Sommerferien wurde die Klasse bis zu den Herbstferien in der Rosengartenschule untergebracht.

Eine Klasse – drei Schulen

Veränderungen brachten auch die Abgänge von einigen Schülern zu den Gymnasien. Nach den Herbstferien erlebte die Klasse erneut einen Ortswechsel. Ab dann war die Reitschule ihr Domizil. Die Reitschule war zu dieser Zeit im Wandel begriffen, sie war damals noch Berufsschulstandort. Als die Volksschüler dort einquartiert wurden, hatte bereits der kaufmännische Berufsschulzweig in das neu errichtete Schulhaus an der Ringstraße gewechselt. Die Lehrlinge in den gewerblichen Berufen wurden noch einige Zeit parallel zu den Volksschülern in der Reitschule unterrichtet. Sie hatte eine Lehrwerkstatt, die von dem späteren Oberbürgermeister Peter Fink geleitet wurde. Nachdem auch die Gewerbliche Berufsschule an die Ringstraße umgezogen war, baute man die Lehrwerkstatt zur Turnhalle um.

Die Volksschüler blieben bis zu ihrer Entlassung im März 1963 in der Reitschule. Klassenlehrer war zuletzt Rektor Stein. Seit 1980 trifft sich der Kreis der Schüler, die bei der Einschulung 1955 dabei waren, im Abstand von etwa fünf Jahren. Es finden außerdem Treffen zu den Kommunionjubiläen statt. Günther Kullmann hat auch ein gemeinsames Treffen mit der Mädchenklasse organisiert. In diesem Jahr traf sich die Gruppe, zu der unter anderem Ehemalige aus München und Österreich anreisten, am Samstag, 28. Juni im Café Süße Ecke in Bad Münster am Stein. Anschließend stand noch ein Besuch im Steinskulpturenmuseum in Ebernburg auf dem Programm.