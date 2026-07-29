Meinung zum Bosenheimer Bad Jahrelang um eine Lösung herumgemogelt Harald Gebhardt 29.07.2026, 19:00 Uhr

i Harald Gebhardt Jens Weber. MRV

Im Streitfall Bosenheimer Freibad haben die Koblenzer Richter jetzt Klartext gesprochen. Die Politik hat sich dagegen seit Jahrzehnten um eine Lösung herumgemogelt, kommentiert unser Redakteur Harald Gebhardt.

Auch wenn es für die Bosenheimer ein harter Schlag ist: Die Begründung, mit der das Gericht die Klage des Ortsbeirats abgewiesen hat, ist unmissverständlich, spricht Klartext: Aus dem Auseinandersetzungsvertrag bei der Eingemeindung 1969 lässt sich keine Verpflichtung der Stadt ableiten, das Freibad 60 Jahre später noch sanieren zu müssen, um es weiter betreiben zu können.







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