Meinung zum Bosenheimer Bad
Jahrelang um eine Lösung herumgemogelt
Harald Gebhardt
Harald Gebhardt
Jens Weber. MRV

Im Streitfall Bosenheimer Freibad haben die Koblenzer Richter jetzt Klartext gesprochen. Die Politik hat sich dagegen seit Jahrzehnten um eine Lösung herumgemogelt, kommentiert unser Redakteur Harald Gebhardt.

Lesezeit 1 Minute
Auch wenn es für die Bosenheimer ein harter Schlag ist: Die Begründung, mit der das Gericht die Klage des Ortsbeirats abgewiesen hat, ist unmissverständlich, spricht Klartext: Aus dem Auseinandersetzungsvertrag bei der Eingemeindung 1969 lässt sich keine Verpflichtung der Stadt ableiten, das Freibad 60 Jahre später noch sanieren zu müssen, um es weiter betreiben zu können.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren