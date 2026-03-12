Grundstück in Kirn angesehen Ist ein Standort für die neue Rettungswache in Sicht? Sebastian Schmitt 12.03.2026, 14:00 Uhr

i Blick auf die Zeichnungen: Vertreter von Rettungsdienst und Verwaltung erläuterten beim Ortstermin die Entwürfe und die nächsten Schritte bis zum Baustart. Sebastian Schmitt

In die Standortfrage der neuen Rettungswache in Kirn kommt Bewegung: Kommunale Vertreter begutachteten eine Fläche in der Carl-Simon-Straße. Sie gilt als groß genug und verkehrsgünstig gelegen. Passt sie zu den Anforderungen an eine Rettungswache?

Es kommt Bewegung in der seit Jahren diskutierten Standortfrage der neuen Rettungswache: Mehrere Entscheidungsträger haben sich zu einem Ortstermin auf dem Gelände in der Carl-Simon-Straße getroffen – in „zweiter Reihe“ hinter der Sulzbacher Straße, direkt hinter den Diakonie-Werkstätten und neben einem Neubau des Kirner Bauinvestors Thomas Bottlender.







