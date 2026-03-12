In die Standortfrage der neuen Rettungswache in Kirn kommt Bewegung: Kommunale Vertreter begutachteten eine Fläche in der Carl-Simon-Straße. Sie gilt als groß genug und verkehrsgünstig gelegen. Passt sie zu den Anforderungen an eine Rettungswache?
Es kommt Bewegung in der seit Jahren diskutierten Standortfrage der neuen Rettungswache: Mehrere Entscheidungsträger haben sich zu einem Ortstermin auf dem Gelände in der Carl-Simon-Straße getroffen – in „zweiter Reihe“ hinter der Sulzbacher Straße, direkt hinter den Diakonie-Werkstätten und neben einem Neubau des Kirner Bauinvestors Thomas Bottlender.