Grundstück in Kirn angesehen
Ist ein Standort für die neue Rettungswache in Sicht?
Blick auf die Zeichnungen: Vertreter von Rettungsdienst und Verwaltung erläuterten beim Ortstermin die Entwürfe und die nächsten
Blick auf die Zeichnungen: Vertreter von Rettungsdienst und Verwaltung erläuterten beim Ortstermin die Entwürfe und die nächsten Schritte bis zum Baustart.
Sebastian Schmitt

In die Standortfrage der neuen Rettungswache in Kirn kommt Bewegung: Kommunale Vertreter begutachteten eine Fläche in der Carl-Simon-Straße. Sie gilt als groß genug und verkehrsgünstig gelegen. Passt sie zu den Anforderungen an eine Rettungswache?

Lesezeit 2 Minuten
Es kommt Bewegung in der seit Jahren diskutierten Standortfrage der neuen Rettungswache: Mehrere Entscheidungsträger haben sich zu einem Ortstermin auf dem Gelände in der Carl-Simon-Straße getroffen – in „zweiter Reihe“ hinter der Sulzbacher Straße, direkt hinter den Diakonie-Werkstätten und neben einem Neubau des Kirner Bauinvestors Thomas Bottlender.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren