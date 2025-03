Sind die rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten Bernhard Alscher und Herbert Drumm rechtskräftig aus der Partei der Freien Wähler (FW) ausgeschlossen worden? Ob mit der Entscheidung des FW-Landesschiedsgerichts Mitte März der Parteiausschluss der beiden aktuell fraktionslosen Landtagsabgeordneten vollzogen ist, dazu bestehen verschiedene Rechtsauffassungen.

Das Landesschiedsgericht hatte in seinem Urteil Alscher und Drumm aus der Partei ausgeschlossen. Grund für den Ausschluss war der Austritt der beiden Abgeordneten aus der FW-Fraktion, der zur Auflösung der Fraktion führte. Streitigkeiten um die Wahl des Fraktionsvorsitzenden waren dem Austritt vorangegangen. Der Landesvorstand der Freien Wähler vollzog den Parteiausschluss und der Landesvorsitzende Christian Zöpfchen teilte dies im Auftrag des Vorstands in der vergangenen Woche der Öffentlichkeit mit.

Drumm wird Urteil anfechten

„Das verkündete Zöpfchen einerseits in Konflikt mit der in der Bundesschiedsordnung (der Freien Wähler) vorgeschriebenen Verschwiegenheitspflicht und verbreitete zudem mit seinen Äußerungen eine Falschnachricht. Denn gemäß Bundessatzung (der Freien Wähler) ist ein Parteiausschluss erst gültig, wenn dieser unanfechtbar geworden ist, also wenn etwaige Berufungsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden“, stellt Alscher seine Auffassung dar. Er fordert den Rücktritt von Zöpfchen. Gemeinsam mit sechs weiteren Mitgliedern der Freien Wähler strebt er aktuell ein Parteiordnungsverfahren wegen der von den Antragsstellern behaupteten Falschaussagen und Verletzung der Verschwiegenheitspflicht gegen Zöpfchen an.

Er habe außerdem Berufung gegen seinen Parteiausschluss beim Bundesschiedsgericht beantragt, teilt Alscher weiter mit. Zusätzlich habe er einen Eilantrag an das Schiedsgericht gesendet, „um feststellen zu lassen, dass ich gemäß der Bundessatzung weiter Parteimitglied bin, bis das Verfahren abgeschlossen ist.“ Das habe ihm der Vorsitzende des Schiedsgerichts per Mail bestätigt, sagt Alscher.

„Wir sind auch weiterhin Parteimitglieder mit allen Rechten und Pflichten.“

Herbert Drumm

Auch Drumm will seinen Parteiausschuss anfechten. In zwei Pressemitteilungen vom 25. und 26. März zu dem Parteiausschlussverfahren gegen ihn erklärt der 76-jährige promovierte Physiker und pensionierte Studiendirektor, der für die Freien Wähler nicht nur im Kreuznacher Stadtrat und Kreistag sitzt, sondern auch Kreisvorsitzender ist: „Der zitierte Beschluss ist nicht rechtskräftig und wird meinerseits angefochten werden.“ Außerdem: „Das Bundesschiedsgericht der Freien Wähler hat bestätigt, dass die Verschwiegenheitspflicht bis zur endgültigen Rechtskraft der Beschlüsse in den Parteiausschlussverfahren gegen Alscher und mich gilt“, so Drumm weiter. „Wir sind auch weiterhin Parteimitglieder mit allen Rechten und Pflichten. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit“, so seine Rechtsauffassung. Er sieht sich in der Ausübung seiner Ämter „in keinster Weise eingeschränkt“. Dagegen habe das Vorgehen des Landesvorstands – „insbesondere die unzulässigen Pressemitteilungen“ – der Partei der Freien Wähler mehr geschadet als der Austritt der beiden Abgeordneten aus der Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag. „Es müssen daher folgerichtig auch Maßnahmen gegen den Landesvorstand ergriffen werden – die Anträge sind gestellt. Zu hoffen bleibt, dass die Verfahren schnellstens durch Einstellung beendet werden, um den weiteren Zerfall der Partei zu verhindern“, schreibt Drumm. Für eine weitere Stellungnahme war er nicht zu erreichen.

Bundesschiedsgericht der Freien Wähler ist handlungsunfähig

Allerdings: Einen Vorsitzenden des Bundesschiedsgerichts der Freien Wähler gibt es aktuell nicht. Erst im Juni dieses Jahres soll der neu gewählt werden. Solange ist das Bundesschiedsgericht handlungsunfähig. Die Mail an Alscher stammt vom Beisitzer des Schiedsgerichts, Joachim Orth, der den Vorsitz zumindest in Sachen verwaltender Tätigkeiten vertritt. „Die Darstellung von Herrn Alscher entspricht der Satzung der Freien Wähler“, teilt Orth auf Anfrage unserer Zeitung mit. Orths Interpretation sei dabei aber als persönliche Meinung und nicht als Aussage des Bundesschiedsgerichts zu interpretieren, wie ein Sprecher der Bundesvereinigung der Freien Wähler mitteilt. Eine Berufung zum Parteiausschlussverfahren der beiden Landtagsabgeordneten könne frühestens nach der Wahl eines neuen Vorsitzenden verhandelt werden. Ob Alscher und Drumm bis dahin weiter Parteimitglieder der FW sind, dazu vertritt Landesvorsitzender Zöpfchen eine gegenteilige Meinung zu den beiden. „Die Bundessatzung der Freien Wähler enthält keinerlei Regelung, die eine aufschiebende Wirkung für den Parteiausschluss vorsieht“, teilte Zöpfchen bereits am 20. März mit.