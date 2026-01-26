Warum Holländer, die vor dem Klimawandel flüchten kein Problem sind und was Finnen besonders glücklich macht, erklärte Huub Dutch beim Musikkabaret.
Lesezeit 1 Minute
Musikkabarett besonderer Art präsentierte das „Huub Dutch Duo“ im Kultursalon Casa Una. Hier zeigte sich Huub Dutch als charismatischer Musik-Entertainer, der das Publikum mit unwiderstehlichem Charme in seinen Bann zog – kongenial sein Partner Chris Oettinger, der mit seinem ebenso stoischen wie virtuosen Spiel am Piano einen effektvollen Kontrast zum impulsiven niederländischen Künstler setzte.