Huub Dutch beim Kabarett Ist die Sportschau schöner als die Liebe? Jens Fink 26.01.2026, 08:00 Uhr

i Mit originellem Sprachwitz und leidenschaftlichem, virtuosem Spiel der Instrumente begeisterte das „Huub Dutch Duo“ im Kultursalon Casa Una. Jens Fink

Warum Holländer, die vor dem Klimawandel flüchten kein Problem sind und was Finnen besonders glücklich macht, erklärte Huub Dutch beim Musikkabaret.

Musikkabarett besonderer Art präsentierte das „Huub Dutch Duo“ im Kultursalon Casa Una. Hier zeigte sich Huub Dutch als charismatischer Musik-Entertainer, der das Publikum mit unwiderstehlichem Charme in seinen Bann zog – kongenial sein Partner Chris Oettinger, der mit seinem ebenso stoischen wie virtuosen Spiel am Piano einen effektvollen Kontrast zum impulsiven niederländischen Künstler setzte.







