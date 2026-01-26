Huub Dutch beim Kabarett
Ist die Sportschau schöner als die Liebe? 
Mit originellem Sprachwitz und leidenschaftlichem, virtuosem Spiel der Instrumente begeisterte das „Huub Dutch Duo“ im Kultursalon Casa Una.
Jens Fink

Warum Holländer, die vor dem Klimawandel flüchten kein Problem sind und was Finnen besonders glücklich macht, erklärte Huub Dutch beim Musikkabaret. 

Lesezeit 1 Minute
Musikkabarett besonderer Art präsentierte das „Huub Dutch Duo“ im Kultursalon Casa Una. Hier zeigte sich Huub Dutch als charismatischer Musik-Entertainer, der das Publikum mit unwiderstehlichem Charme in seinen Bann zog – kongenial sein Partner Chris Oettinger, der mit seinem ebenso stoischen wie virtuosen Spiel am Piano einen effektvollen Kontrast zum impulsiven niederländischen Künstler setzte.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren