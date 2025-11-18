Diskussion im Hauptausschuss Ist die Bad Sobernheimer Homepage ein Flop? 18.11.2025, 15:00 Uhr

i Das ist die alte und nun auch wieder einzige Webseite der Stadt Bad Sobernheim. Das Projekt "Sobernheim live" ist wieder offline. Screenshot Silke Jungbluth-Sepp. Silke Jungbluth-Sepp

Es war eine gute Idee: Eine Homepage für Bad Sobernheim, die einfach zu bedienen ist und von der aus auch die Sozialen Medien mit Informationen bespielt werden können. Doch das Projekt scheint ein Flop zu sein. Bezahlt hat die Stadt trotzdem.

Wie sieht es aus mit der Webseite, die die Bad Kreuznacher Kommunikationsagentur Schulz und Tebbe für die Felkestadt Bad Sobernheim konzipieren sollte? Diese Frage hatte der Hauptausschuss, denn die neu eingerichtete Homepage „Sobernheim live“ ist inzwischen nicht mehr online.







