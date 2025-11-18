Ist die Bad Sobernheimer Homepage ein Flop?

Es war eine gute Idee: Eine Homepage für Bad Sobernheim, die einfach zu bedienen ist und von der aus auch die Sozialen Medien mit Informationen bespielt werden können. Doch das Projekt scheint ein Flop zu sein. Bezahlt hat die Stadt trotzdem.
Lesezeit 3 Minuten
Wie sieht es aus mit der Webseite, die die Bad Kreuznacher Kommunikationsagentur Schulz und Tebbe für die Felkestadt Bad Sobernheim konzipieren sollte? Diese Frage hatte der Hauptausschuss, denn die neu eingerichtete Homepage „Sobernheim live“ ist inzwischen nicht mehr online.