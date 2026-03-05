3 Euro pro Kubikmeter Ist der Trinkwasserpreis in Bad Kreuznach korrekt? Marian Ristow 05.03.2026, 12:00 Uhr

i In manchen Städten geht's um Geld. In Bad Kreuznach auch, aber ebenso ums Wasser. Und irgendwie dann doch wieder ums Geld. Marian Ristow

In Bad Kreuznach gibt es offensichtlich ein Vertrauensproblem. Teile der Stadtpolitik haben ein Problem mit den Stadtwerken und ihrer Preisgestaltung. Sie wollen es nun genau wissen: Kalkulieren die Stadtwerke korrekt?

Zahlen Bad Kreuznacher Bürger für den Kubikmeter Trinkwasser einen zu hohen Preis? Zugespitzt könnte man diese Frage durchaus stellen. Beantworten kann man sie nicht, es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die Kreuznacher Stadtwerke die Preise pro Kubikmeter kalkulieren müssen.







