3 Euro pro Kubikmeter
Ist der Trinkwasserpreis in Bad Kreuznach korrekt?
In manchen Städten geht's um Geld. In Bad Kreuznach auch, aber ebenso ums Wasser. Und irgendwie dann doch wieder ums Geld.
In manchen Städten geht's um Geld. In Bad Kreuznach auch, aber ebenso ums Wasser. Und irgendwie dann doch wieder ums Geld.
Marian Ristow

In Bad Kreuznach gibt es offensichtlich ein Vertrauensproblem. Teile der Stadtpolitik haben ein Problem mit den Stadtwerken und ihrer Preisgestaltung. Sie wollen es nun genau wissen: Kalkulieren die Stadtwerke korrekt?

Lesezeit 3 Minuten
Zahlen Bad Kreuznacher Bürger für den Kubikmeter Trinkwasser einen zu hohen Preis? Zugespitzt könnte man diese Frage durchaus stellen. Beantworten kann man sie nicht, es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die Kreuznacher Stadtwerke die Preise pro Kubikmeter kalkulieren müssen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren