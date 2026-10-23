Bad Kreuznacher Schwätzchen Ist der Döner etwa wieder auf dem Rückzug? Harald Gebhardt 23.10.2026, 17:00 Uhr

i Wenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich. Markus Kilian

Was manchmal doch so alles aus der Schatzkiste zum Vorschein kommt, wie beim Thema Ochsenbrücke, das die Stadtpolitik seit Jahrzehnten beschäftigt. Fest steht bislang nur eins: Das Aus für die alte Ochsenbrücke. Alles andere steht in den Sternen.

Licht aus am Haus Ist auch das Döner-Aus schon gekommen? Man könnte es fast vermuten – aber auch nur fast. Wenn man durch die Innenstadt streift, fällt auf, dass sich seit einiger Zeit neben den Drehspießen noch andere kulinarische Verlockungen in der City breitgemacht haben.







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