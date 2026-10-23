Was manchmal doch so alles aus der Schatzkiste zum Vorschein kommt, wie beim Thema Ochsenbrücke, das die Stadtpolitik seit Jahrzehnten beschäftigt. Fest steht bislang nur eins: Das Aus für die alte Ochsenbrücke. Alles andere steht in den Sternen.
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Licht aus am Haus
Ist auch das Döner-Aus schon gekommen? Man könnte es fast vermuten – aber auch nur fast. Wenn man durch die Innenstadt streift, fällt auf, dass sich seit einiger Zeit neben den Drehspießen noch andere kulinarische Verlockungen in der City breitgemacht haben.