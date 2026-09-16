Busstopps in Bad Kreuznach
Ist Bedarfshaltestelle für Hohe Bell eine Lösung?
Die Haltestelle im Segelfalterweg ist barrierefrei ausgebaut worden. Für ältere oder gehbehinderte Personen ist sie von der Hohe
Die Haltestelle im Segelfalterweg ist barrierefrei ausgebaut worden. Für ältere oder gehbehinderte Personen ist sie von der Hohe Bell aus allerdings schwer erreichbar, auch wenn sie lediglich 350 Meter entfernt ist.
Cordula Kabasch

Die Bushaltestelle Hohe Bell ist in den Segelfalterweg verlegt worden. Obwohl der neue Busstopp barrierefrei ist, können ihn Anwohner nur schwer erreichen. Der Weg ist zu steil. Das sollte eigentlich genau so nicht sein.

Lesezeit 2 Minuten
Die Haltestellen in der Stadt sind nicht für alle Menschen leicht erreichbar, insbesondere nicht für Senioren oder behinderte Menschen. So kritisierten bereits Anwohner der Hohe Bell im Kreuznacher Südosten, dass die dortige Haltestelle der Linie 204 aufgegeben worden ist.
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