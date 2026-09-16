Die Bushaltestelle Hohe Bell ist in den Segelfalterweg verlegt worden. Obwohl der neue Busstopp barrierefrei ist, können ihn Anwohner nur schwer erreichen. Der Weg ist zu steil. Das sollte eigentlich genau so nicht sein.
Lesezeit 2 Minuten
Die Haltestellen in der Stadt sind nicht für alle Menschen leicht erreichbar, insbesondere nicht für Senioren oder behinderte Menschen. So kritisierten bereits Anwohner der Hohe Bell im Kreuznacher Südosten, dass die dortige Haltestelle der Linie 204 aufgegeben worden ist.