Vier Jahre Ukraine-Krieg Iryna Denys aus Hahnenbach sieht Jahrestag als Mahnung

Rückblick und Ausblick: Iryna Denys engagiert sich seit mehr als 20 Jahren für Frieden und Demokratie in ihrem Heimatland Ukraine. Sie zeigt uns Bilder von der "orangenen Revolution", als die Wiederholung der Präsidentenwahl friedlich erkämpft worden war.

Seit 20 Jahren lebt die gebürtige Ukrainerin Iryna Denys im Kirner Land. Auf ihr Heimatland blickt sie mit großer Sorge. Im Gespräch erzählt sie, was ihr langjähriges Engagement antreibt und wie sie die Entwicklung im Konflikt mit Russland sieht.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine jährt sich am 24. Februar zum vierten Mal. Zehntausende Tote, Milliardenschäden – und kein Ende in Sicht. Vier Jahre Krieg? Für Iryna Denys, die aus der ukrainischen Großstadt Lwiw (Lemberg) nahe der polnischen Grenze stammt und seit 2008 mit ihrem Mann Bernd Hartmann im beschaulichen Hahnenbach wohnt, liegt der Kriegsbeginn allerdings schon mehr als zwölf Jahre zurück.







