Hüffelsheimer Pflegeberaterin
Irini Langensiepen will Versorgungslücke schließen
Irini Langensiepen aus Hüffelsheim ist Deutschlands erste zertifizierte Pflegeberaterin. Mit ihrem Pflege-Notfall-Kompass bietet
Irini Langensiepen aus Hüffelsheim ist Deutschlands erste zertifizierte Pflegeberaterin. Mit ihrem Pflege-Notfall-Kompass bietet sie Unterstützung und strukturelle Hilfe an, wenn der Pflegefall akut wird.
Langensiepen. armin Seibert

Irini Langensiepen aus Hüffelsheim ist Deutschlands erste zertifizierte Pflegeberaterin. Sie bietet mit ihrem Pflege-Notfall-Kompass strukturelle Hilfe an, wenn der Pflegefall eintritt. Oft wissen Angehörige dann nicht, was zu tun ist. 

Lesezeit 3 Minuten
Wenn der Pflege-Notfall eintritt und Angehörige nicht wissen, wo sie anfangen sollen, keine Kraft und Zeit mehr für Behörden, Kassen, Pflegedienste haben, kann ein Anruf bei Irini Langensiepen helfen. Sie hat einen Pflege-Notfall-Kompass entwickelt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren