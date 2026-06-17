Irini Langensiepen aus Hüffelsheim ist Deutschlands erste zertifizierte Pflegeberaterin. Sie bietet mit ihrem Pflege-Notfall-Kompass strukturelle Hilfe an, wenn der Pflegefall eintritt. Oft wissen Angehörige dann nicht, was zu tun ist.
Lesezeit 3 Minuten
Wenn der Pflege-Notfall eintritt und Angehörige nicht wissen, wo sie anfangen sollen, keine Kraft und Zeit mehr für Behörden, Kassen, Pflegedienste haben, kann ein Anruf bei Irini Langensiepen helfen. Sie hat einen Pflege-Notfall-Kompass entwickelt.