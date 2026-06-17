Hüffelsheimer Pflegeberaterin Irini Langensiepen will Versorgungslücke schließen Armin Seibert 17.06.2026, 13:00 Uhr

i Irini Langensiepen aus Hüffelsheim ist Deutschlands erste zertifizierte Pflegeberaterin. Mit ihrem Pflege-Notfall-Kompass bietet sie Unterstützung und strukturelle Hilfe an, wenn der Pflegefall akut wird. Langensiepen. armin Seibert

Irini Langensiepen aus Hüffelsheim ist Deutschlands erste zertifizierte Pflegeberaterin. Sie bietet mit ihrem Pflege-Notfall-Kompass strukturelle Hilfe an, wenn der Pflegefall eintritt. Oft wissen Angehörige dann nicht, was zu tun ist.

Wenn der Pflege-Notfall eintritt und Angehörige nicht wissen, wo sie anfangen sollen, keine Kraft und Zeit mehr für Behörden, Kassen, Pflegedienste haben, kann ein Anruf bei Irini Langensiepen helfen. Sie hat einen Pflege-Notfall-Kompass entwickelt.







Artikel teilen

Artikel teilen