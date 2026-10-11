Mit 96 Prozent gewählt Irina Bott ist neue Bosenheimer Ortsvorsteherin Josef Nürnberg 11.10.2026, 21:43 Uhr

i Zur Spontanfeier für Irina Bott (Mitte), der frischgewählten Ortsvorsteherin von Bosenheim brachte Gerhard Merkelbach (links daneben) aus dem Nachbarort Planig einen Blumenstrauß mit. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Irina Bott wird in Bosenheim mit großer Begeisterung als neue Ortsvorsteherin empfangen. 96 Prozent Zustimmung bei schwacher Beteiligung – die Zugezogene will sich für Freibad und Brauchtum starkmachen.

Wie eine Präsidentin feierten die Bosenheimer am Sonntagabend ihre frisch gewählte Ortsvorsteherin Irina Bott. Sie hatte zwar etwas davon gehört, dass es eine „Wahlparty“ im Heim des Sportschützenvereins Bad Kreuznach geben sollte. Schließlich ist sie Schriftführerin der Sportschützen.







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