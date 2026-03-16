Lauschied und Staudernheim Investoren wollen zwei große Solarparks bauen Silke Jungbluth-Sepp 16.03.2026, 19:00 Uhr

i In der Verbandsgemeinde Nahe-Glan entstehen immer mehr Freiflächen-Solarparks - wie hier in Pferdsfeld. Silke Jungbluth-Sepp. Jungbluth-Sepp Silke

Der Ausbau der Erneuerbaren geht in der VG Nahe-Glan voran. In Lauschied ist ein zehn Hektar großer Solarpark geplant. In Staudernheim sollen es sogar es 14 Hektar werden.

In Staudernheim soll nicht nur ein Neubaugebiet entstehen, sondern auch ein Solarpark von 14,3 Hektar Fläche. Der Solarpark ist nach Angaben von VG-Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD) oberhalb des Ortes auf dem Plateau geplant. Für das Projekt muss der Flächennutzungsplan geändert werden, da dort bisher ausschließlich landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen sind.







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