Lauschied und Staudernheim
Investoren wollen zwei große Solarparks bauen
In der Verbandsgemeinde Nahe-Glan entstehen immer mehr Freiflächen-Solarparks - wie hier in Pferdsfeld.
In der Verbandsgemeinde Nahe-Glan entstehen immer mehr Freiflächen-Solarparks - wie hier in Pferdsfeld.
Silke Jungbluth-Sepp. Jungbluth-Sepp Silke

Der Ausbau der Erneuerbaren geht in der VG Nahe-Glan voran. In Lauschied ist ein zehn Hektar großer Solarpark geplant. In Staudernheim sollen es sogar es 14 Hektar werden. 

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In Staudernheim soll nicht nur ein Neubaugebiet entstehen, sondern auch ein Solarpark von 14,3 Hektar Fläche. Der Solarpark ist nach Angaben von VG-Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD) oberhalb des Ortes auf dem Plateau geplant. Für das Projekt muss der Flächennutzungsplan geändert werden, da dort bisher ausschließlich landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen sind.

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