Bad Kreuznacher Großbaustelle
Investoren wollen am Salinenquartier bald loslegen 
Die neuen Investoren hoffen, am Salinenquartier bald loslegen zu können.
Die neuen Investoren hoffen, am Salinenquartier bald loslegen zu können.
Harald Gebhardt

An Bad Kreuznachs bekanntester Großbaustelle, dem Salinenquartier an der Ecke von Schlossstraße und Salinenstraße, soll die lange Zeit des Stillstands bald vorbei sein. Die Erwartungen sind groß.

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Das lange Warten darauf, dass es an der Großbaustelle Salinenquartier endlich weiter geht, soll bald beendet sein. Seit Februar 2024 ruhen dort die Arbeiten. Der Kreuznacher Unternehmer Rolf Schneider, der für die FDP-Fraktion auch im Bauausschuss sitzt, gab dort in der jüngsten Sitzung Auskunft über den aktuellen Stand.

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