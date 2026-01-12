Bad Kreuznacher „Hilton“-Hotel Investor beruhigt: Am Salinenquartier geht es weiter Marian Ristow 12.01.2026, 15:00 Uhr

i Aus dem ehemaligen Salinenquartier wird ein Hotel der Marke "Hampton by Hilton". Bald soll es weitergehen, kündigt Dag Stein-Herzberger an. Robert Neuber

Monate der Unsicherheit neigen sich dem Ende zu: Das „Hampton by Hilton“-Hotel in Bad Kreuznach rückt in greifbare Nähe. Warum der Investor jetzt Entwarnung gibt – und was als Nächstes passiert.

Wann tut sich endlich etwas am Salinenquartier? „Diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt. Die Antwort: Wir sind auf der Zielgeraden. Es wird sehr bald losgehen“, kündigt Dag Stein-Herzberger, der das Projekt mit einer Gruppe regionaler Investoren umsetzt, im Gespräch mit unserer Zeitung an.







Artikel teilen

Artikel teilen