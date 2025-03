Mehrere Anschaffungen für den Sportbetrieb, wie etwa zehn Turnmatten und ein Trampolin, soll es an der IGS Stromberg geben. Die allgemeinen Aufwendungen für den Unterhalt entsprechen in ihrem Umfang etwa denen der Vorjahre.

In diesem Jahr werde vorrangig in die Unterhaltung der IGS Stromberg investiert, informierte Landrätin Bettina Dickes auf der konstituierenden Versammlung des Schulzweckverbandes „Integrierte Gesamtschule Stromberg“. Für diese Schule fungiert der Kreis Bad Kreuznach als Träger. Der Kreis habe hier derzeit wenig Gestaltungsspielraum für größere Investitionen, bewertete die Vorsitzende der Verbandsversammlung den Haushalt 2025. Dieser schließt im Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen von je 98.200 Euro ab und ist somit ausgeglichen.

Die allgemeinen Aufwendungen für den Unterhalt entsprechen in ihrem Umfang im Wesentlichen denen der Vorjahre. Für Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände werden insgesamt 12.300 Euro aufgewendet. Für Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel werden 8200 Euro ausgegeben und die Busbeförderung der Schüler ist mit 2700 Euro veranschlagt. Aufwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbände stehen mit 5000 Euro zu Buche.

Neben anfallenden Leasing-Gebühren von 7400 Euro sowie sonstigen Geschäftsausgaben in Höhe von 17.300 Euro müssen für die Unfallversicherung der Schüler weitere 44.800 Euro aufgewendet werden.

Neu investiert wird vorrangig in den Sportbetrieb der Integrierten Gesamtschule. So ist vorgesehen, für den Turnunterricht drei Sprungkästen sowie drei Niedersprung und zehn Turnmatten anzuschaffen. Ebenso ein Trampolin, ein Sprungbrett für Turngeräte sowie zwei Korbballständer für den Basketballsport. Für all diese Sportgeräte ist ein Betrag von 8000 Euro veranschlagt. Für den Fachbereich Musik soll ein Netzwerkplayer mit integriertem Verstärker angeschafft werden, der 1000 Euro kostet. Für den Unterricht im Fachbereich Naturwissenschaften dienen zehn neue, binokulare Mikroskope, die insgesamt 5200 Euro kosten.

Technische Maßnahmen und Sanierungen

In der IGS stehen noch einige technische Maßnahmen und Sanierungen an, die baldmöglichst angegangen werden sollen, informierte Achim Reimann vom Amt für Bauen und Umwelt. So ist das Schuldach an einer Stelle undicht, was repariert werden muss. Zudem muss die Heizungsanlage modernisiert und hier eine neue Software installiert werden.

Einstimmig beschloss die Verbandsversammlung formell die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung für die IGS, die analog der Satzung und Geschäftsordnung des Kreises angewendet werden soll. Ebenso festgelegt wurde die Besetzung des Schulträgerausschusses der IGS Stromberg. Dieser sei in der Besetzung „nahezu deckungsgleich“ zum Schulzweckverband, erläuterte Landrätin Dickes. Im Unterschied dazu werden jedoch dem Schulträgerausschuss neben jeweils drei Vertretern des Kreises und der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg noch je ein Vertreter der Eltern sowie der Lehrerschaft angehören.