Investition in die Fachkräfte von morgen

Das Land- und Golfhotel im Stromberger Schindeldorf setzt sich intensiv für die Ausbildung qualifizierter Nachwuchskräfte ein. Nun wurden Michael Stortz und sein Team vom Fachmagazin „chefs!“ dafür ausgezeichnet.
Lesezeit 2 Minuten
Jubel im Land- und Golfhotel im Stromberger Schindeldorf: Küchenmeister Michael Stortz und seine Azubis siegten beim Wettbewerb „Chefs Trophy Ausbildung 2025“ des Fachmagazins „chefs!“ und standen bei der Siegerehrung zusammen mit so renommierten Betrieben wie Schloss Elmau, der Alten Rebschule (Rhodt unter Rietburg) sowie Orania.