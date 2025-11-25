Land- und Golfhotel Stromberg Investition in die Fachkräfte von morgen Norbert Krupp 25.11.2025, 06:00 Uhr

i Küchenmeister Michael Stortz (rechts) und stellvertretende Hoteldirektorin Bärbel Dirksen (Dritte von links) mit den Koch-Azubis des Land- und Golfhotels Stromberg, deren vorbidliche Ausbildung beim Wettbewerb „Chefs Trophy Ausbildung 2025“mit Pokalen und Urkunde ausgezeichnet wurde. Norbert Krupp

Das Land- und Golfhotel im Stromberger Schindeldorf setzt sich intensiv für die Ausbildung qualifizierter Nachwuchskräfte ein. Nun wurden Michael Stortz und sein Team vom Fachmagazin „chefs!“ dafür ausgezeichnet.

Jubel im Land- und Golfhotel im Stromberger Schindeldorf: Küchenmeister Michael Stortz und seine Azubis siegten beim Wettbewerb „Chefs Trophy Ausbildung 2025“ des Fachmagazins „chefs!“ und standen bei der Siegerehrung zusammen mit so renommierten Betrieben wie Schloss Elmau, der Alten Rebschule (Rhodt unter Rietburg) sowie Orania.







