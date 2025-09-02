Ein buntes Programm gibt es zwischen dem 13. September und 11. Oktober bei den Interkulturellen Wochen: Es gibt Stände auf dem Kornmarkt, Tanz- und Folkloregruppen, kulinarische Spezialitäten aus aller Welt und einen offenen Tag in der Ditib-Moschee.

Unter dem Motto „Dafür“ feiert die Stadt vom 13. September bis 11. Oktober die „Interkulturellen Wochen“. Hier erwartet die Besucher wieder eine bunte Mischung aus Unterhaltung, Information und Begegnung. „Auch diesmal wird das eine schöne Veranstaltung“, zeigte sich Sozialdezernent Markus Schlosser anlässlich der offiziellen Vorstellung des Programms überzeugt.

Bei der Veranstaltung sollen sich Menschen unterschiedlicher Kulturen näher kommen. Dafür stehe das klare Bekenntnis: „Wir sind dafür – für Vielfalt, Respekt und eine offene Gesellschaft“, betonte Dirk Basmer vom Sozialamt, der zusammen mit Pfarrerin Annalena Prott die Interkulturellen Wochen koordiniert. Ein „aufeinander zugehen und sich kennenlernen“ stehen im Fokus der vier Wochen, an denen 47 in der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Interkulturelle Wochen“ engagierte Vereine, Organisationen und gesellschaftlichen Initiativen teilnehmen, die an 28 Ständen auf dem Kornmarkt Präsenz zeigen werden. Insgesamt 24 Ereignisse und Angebote wie Filme, Feste und kulturelle Aktivitäten stehen auf dem Programm. „Es gibt viele Angebote für Kinder, viel Tanz und Musik und natürlich vielfältige Gaumengenüsse“, sagte Basmer.

Tanz- und Folkloregruppen eröffnen die Interkulturellen Wochen

Am 13. September werden Tanz-, Folklore- und Musikgruppen die Interkulturellen Wochen von 12 bis 17 Uhr auf dem Kornmarkt eröffnen. Die Initiativen der AG werden an Infoständen ihre Aktivitäten vorstellen, und Besucher haben die Möglichkeit, kulinarische Spezialitäten aus aller Welt zu probieren. Als weiteren, besonderen Termin nannte Basmer die Aktion „Pack your Brain“ am 25. September. Hierbei wird an einer Kofferstation in der Fußgängerzone auf das Thema Flucht und Migration aufmerksam gemacht. Dazu dient am 26. September auch die Demo am Tag des Flüchtlings. „Hier sollten wir demonstrieren, wie vielfältig wir sind“, sagte Annalena Prott.

Ebenfalls am 25. und 26. September wird die Kita Jungstraße unter dem Motto „Vielfalt gestalten – vielfältig gestalten“ die Kunstwerke der Kinder präsentieren und den Blick auf die kulturelle Vielfalt in der Stadt öffnen. Am 27. September referiert der frühere EU-Kommissar Günter Verheugen in der Johanneskirche über den Weg zum Ukraine-Krieg und die damit verbundene „Eskalation statt Entspannung“ in Europa.

Abschluss mit Dankveranstaltung

Im Rahmen des interreligiösen Dialogs wird am 14. September ein interkultureller Gottesdienst in der Pauluskirche ausgerichtet. Zudem öffnet die Ditib-Moschee am 3. Oktober ihre Türen, und am 5. Oktober lädt das „Cem Haus“ zu Frühstück und Begegnung ein. Eine Dankveranstaltung im Bonhoeffer-Haus für die erfolgreiche Sammelaktion zugunsten der Ukraine bildet am 11. Oktober den Abschluss der Interkulturellen Wochen.

2000 in der Stadt verteilte Flyer informieren über das Programm, das unter www.bad-kreuznach.de/familie-bildung-soziales/integration/interkulturelle-woche/ einsehbar ist. Weitere Infos gibt es unter www.interkulturellewoche.de