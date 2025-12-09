Tourismusregion Rheinhessen Interkommunale Zusammenarbeit und eine Hotel-Taskforce Edgar Daudistel 09.12.2025, 18:00 Uhr

i Rheinhessen, wie hier Bingen am Rhein, ist touristisch attraktiv. Nun wollen Verwaltungen der Kreise stärker kooperieren, um Prozesse zu vereinheitlichen und Kosten senken. Edgar Daudistel

Rheinhessen ist touristisch attraktiv. Nun wollen Verwaltungen der Kreise stärker kooperieren, um Prozesse zu vereinheitlichen und Kosten zu senken. Auch Fördermittel winken. Und: Eine Taskforce soll neue Hotels bringen, denn es fehlt an Betten.

Mit einer Kombination aus verstärkter interkommunaler Zusammenarbeit, gezieltem Standortmarketing und der Weiterentwicklung des touristischen Angebots will die Region ihre wirtschaftliche und strukturelle Stärke weiter ausbauen. So zumindest zeichnete es sich in der Sitzung des Regionaltages Rheinhessen in Ingelheim ab.







