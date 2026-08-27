Betrieb in Schieflage Insolvenzverfahren gegen Kreuznacher Steinmetz Kaszuba Norbert Krupp 27.08.2026, 10:00 Uhr

i Auf dem Außengelände der insolvenzbedrohten Firma Grabmale Kaszuba an der Alzeyer Straße, Ecke Pfalzsprung, stehen etliche Natur- und Grabsteine, die der Bildhauer- und Steinmetzmeister Christian Kaszuba seinen Kunden offeriert. Norbert Krupp

Der in dritter Generation geführte Steinmetzbetrieb in Bad Kreuznach steht unter vorläufiger Verwaltung. Ob die Firma gerettet werden kann, ist offen. Kunden und Gläubiger sollen den Beschluss des Amtsgerichts beachten.

Ein Gläubiger hat Insolvenzantrag gegen Christian Kaszuba gestellt, der in dritter Generation das Unternehmen Grabmale Norbert Kaszuba in der Alzeyer Straße/Ecke Pfalzsprung führt. Daraufhin hat das Insolvenzgericht die vorläufige Verwaltung des Vermögens des Bildhauer- und Steinmetzmeisters angeordnet.







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