Der in dritter Generation geführte Steinmetzbetrieb in Bad Kreuznach steht unter vorläufiger Verwaltung. Ob die Firma gerettet werden kann, ist offen. Kunden und Gläubiger sollen den Beschluss des Amtsgerichts beachten.
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Ein Gläubiger hat Insolvenzantrag gegen Christian Kaszuba gestellt, der in dritter Generation das Unternehmen Grabmale Norbert Kaszuba in der Alzeyer Straße/Ecke Pfalzsprung führt. Daraufhin hat das Insolvenzgericht die vorläufige Verwaltung des Vermögens des Bildhauer- und Steinmetzmeisters angeordnet.