Meisenheim glänzt als Vorzeigeprojekt: Innenminister Michael Ebling zeigt sich begeistert von der historischen Altstadt. Fast 15 Millionen Euro Förderung haben das Stadtbild verändert – doch was macht den Charme dieser „Perle" wirklich aus?
Lesezeit 2 Minuten
„Ich nehme einen sehr schönen Eindruck mit. Das hier ist echt eine Perle, ein Aushängeschild für das, was man mit Städtebauförderung machen kann“, resümierte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling nach einem kleinen Rundgang durch die Meisenheimer Altstadt.