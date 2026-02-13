Ortstermin mit SPD-Politikern Innenminister Ebling lobt Meisenheimer Stadtsanierung Roswitha Kexel 13.02.2026, 11:00 Uhr

i Am Schlossplatz erklärte Stadtbürgermeister Reinhold Rabung (links) Staatssekretär Denis Alt, dem SPD-Landtagsabgeordneten Markus Stein, Aaron Erik Graf, dem rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling (von links) und weiteren Teilnehmern, was die Stadt und die Kreuznacher Diakonie auf dem angrenzenden Gelände planen. Roswitha Kexel

Meisenheim glänzt als Vorzeigeprojekt: Innenminister Michael Ebling zeigt sich begeistert von der historischen Altstadt. Fast 15 Millionen Euro Förderung haben das Stadtbild verändert – doch was macht den Charme dieser „Perle" wirklich aus?

„Ich nehme einen sehr schönen Eindruck mit. Das hier ist echt eine Perle, ein Aushängeschild für das, was man mit Städtebauförderung machen kann“, resümierte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling nach einem kleinen Rundgang durch die Meisenheimer Altstadt.







