Lebenshilfe Bad Kreuznach Inklusives Café eröffnet am 27. Januar Lena Reuther 20.01.2026, 19:00 Uhr

i Das Café des Chancenhauses an der Ecke Mannheimer Straße/Hospitalgasse eröffnet am 27. Januar. Lena Reuther

Nach Monaten des Umbauens eröffnet am 27. Januar das inklusive Café der Lebenshilfe Werkstätten an der Ecke Mannheimer Straße/Hospitalgasse. Wie das Konzept aussieht und wie an den Vorgänger angeknüpft wird.

Nun ist es endlich soweit: Am Dienstag, 27. Januar, um 9 Uhr eröffnet die „Kaffee Kasse“, das inklusive Café im Chancenhaus der Lebenshilfe, an der Ecke Mannheimer Straße/Hospitalgasse. Mitten in der Fußgängerzone entsteht damit ein neues Café, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam arbeiten und wo ein offener Ort der Begegnung für alle geschaffen wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Lebenshilfe.







Artikel teilen

Artikel teilen