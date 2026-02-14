Nachwuchs soll geworben werden
Initiative Soonwald will Jüngere begeistern
"Bringt die Kinder in den Soonwald": Unter dieser Überschrift startet die Initiative Soonwald ein neues Projekt. Foto: Monika Kirschner-Ludwig
Monika Kirschner-Ludwig

Der Soonwald braucht junge Stimmen – doch wie begeistert man Kinder für Natur und Verein? Die Initiative Soonwald startet jetzt ein ungewöhnliches Projekt, um Familien direkt ins Abenteuer Wald zu locken. Ein erster Schritt mit Signalwirkung.

Die Initiative Soonwald muss ähnlich wie viele andere Vereine auch in den nächsten Jahren ein großes Problem lösen: Sie ist überaltert. Deshalb will der Vorstand sich verstärkt darum bemühen, jüngere Menschen für den Soonwald zu begeistern. Das ist für die Initiative überlebenswichtig, war man sich beim jüngsten Stammtisch im Schmidtburger Hof in Weiler einig.

