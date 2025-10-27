Neuen Vorstand wählen Initiative Soonwald startet Neuanfang Kurt Knaudt 27.10.2025, 11:00 Uhr

i Der Soonwaldbus ist eines der Markenzeichen der Initiative Soonwald. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Im Höhenhof in Holzbach will die Initiative Soonwald am 7. November einen neuen Vorstand wählen. Ziel ist es, die Weichen für die personelle Erneuerung zu stellen.

Der Neuanfang bei der Initiative Soonwald nimmt langsam Formen an: Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll am Freitag, 7. November, um 19 Uhr im Höhenhof in Holzbach ein neuer Vorstand gewählt werden. Er soll die bis auf Hilde Schmitt (Wallhausen) nicht mehr kandidierenden bisherigen Vorstandsmitglieder einschließlich des Vorsitzenden Christoph Nikolaus Schröder ersetzen, der schon vor Monaten sein Amt niedergelegt hatte. Die ...







