Im Höhenhof in Holzbach will die Initiative Soonwald am 7. November einen neuen Vorstand wählen. Ziel ist es, die Weichen für die personelle Erneuerung zu stellen.
Der Neuanfang bei der Initiative Soonwald nimmt langsam Formen an: Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll am Freitag, 7. November, um 19 Uhr im Höhenhof in Holzbach ein neuer Vorstand gewählt werden. Er soll die bis auf Hilde Schmitt (Wallhausen) nicht mehr kandidierenden bisherigen Vorstandsmitglieder einschließlich des Vorsitzenden Christoph Nikolaus Schröder ersetzen, der schon vor Monaten sein Amt niedergelegt hatte. Die ...