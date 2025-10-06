Turbulente Versammlung Initiative Soonwald schafft den Neuanfang Kurt Knaudt 06.10.2025, 06:00 Uhr

i Diese sieben wollen im neuen Vorstand der Initiative Soonwald mitarbeiten (von links): Hilde Schmitt, Dr. Willem Douw, Gernot Albrecht, Maria Othmer, Dr. Arnim Klink, Angela Wenning und Dietrich Selzer. Foto: Kurt Knaudt Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Die Initiative Soonwald besteht weiter: Zwar verlief die Jahreshauptversammlung im Forsterlebniszentrum Neupfalz teils chaotisch, doch es wurden sieben Kandidaten für den zurückgetretenen Vorstand gewählt. Der Verein muss nicht aufgelöst werden.

Der Fortbestand der Initiative Soonwald scheint gesichert: In einer turbulenten und teilweise chaotischen Jahreshauptversammlung im Forsterlebniszentrum Neupfalz wählten die Mitglieder sieben Kandidaten, die den bis auf Hilde Schmitt (Wallhausen) komplett zurückgetretenen bisherigen Vorstand ersetzen sollen.







