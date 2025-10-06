Die Initiative Soonwald besteht weiter: Zwar verlief die Jahreshauptversammlung im Forsterlebniszentrum Neupfalz teils chaotisch, doch es wurden sieben Kandidaten für den zurückgetretenen Vorstand gewählt. Der Verein muss nicht aufgelöst werden.
Lesezeit 2 Minuten
Der Fortbestand der Initiative Soonwald scheint gesichert: In einer turbulenten und teilweise chaotischen Jahreshauptversammlung im Forsterlebniszentrum Neupfalz wählten die Mitglieder sieben Kandidaten, die den bis auf Hilde Schmitt (Wallhausen) komplett zurückgetretenen bisherigen Vorstand ersetzen sollen.