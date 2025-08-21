Wie geht es mit der Initiative Soonwald weiter? Um diese Frage kreiste bei einer außerordentlichen, von emotionalen Diskussionen geprägten Mitgliederversammlung im Bürgerhaus in Daubach letztlich alles. Diese war angesetzt worden, weil fünf Vorstandsmitglieder angekündigt haben, nicht mehr weitermachen zu wollen. Der Vorsitzende Nikolaus Christoph Schröder, der sich nach seiner Wahl nach Meinung von Mitgliedern sehr rar gemacht hat, hatte sein Amt schon kurz nach der jüngsten Jahreshauptversammlung im Februar niedergelegt. Alle Bemühungen, Nachfolger zu finden, waren bisher vergeblich.

Aktuell gibt es allenfalls Ansätze für eine Neubesetzung. Das muss sich bis zur für Freitag, 3. Oktober, angesetzten Jahreshauptversammlung ändern, wenn der rund 400 Mitglieder starke Verein eine Zukunft haben soll. Immerhin: Beisitzerin Hilde Schmitt tat in Daubach kund, dass sie erneut kandidieren will. Und Maria Othmer kündigte an, am 3. Oktober einen Posten übernehmen zu wollen. Warum haben so viele keine Lust mehr, weiter im Vorstand mitzuarbeiten? Zum einen gibt es nach Aussage des Zweiten Vorsitzenden Matthias Heinl Spannungen im Verein. Eine gewisse Unzufriedenheit mit der Arbeit des Vorstands sei auch bei den monatlichen Stammtischen zu spüren. In Daubach wurde von Mitgliedern unter anderem fehlende Transparenz bemängelt.

Ehrenvorsitzende fühlt sich gemobbt

Zum anderen führte Heinl nicht näher benannte Differenzen zwischen zwei Personen an. Es sei nicht gelungen, diese auszuräumen. Konkreter wurde Elke Kiltz, nach eigenen Worten schon lange Mitglied des Vereins: Die Ehrenvorsitzende Monika Kirschner-Ludwig fühle sich gemobbt. Warum und von wem, blieb im Dunkeln. Es könne aber nicht sein, dass jemand, der die Initiative aufgebaut habe, „an den Rand gedrängt wird“, kritisierte Kiltz.

Auch Monika Kirschner-Ludwig selbst wollte nicht ins Detail gehen. Sie räumte aber ein, dass sie sich nach ihrem Rückzug aus dem Vorstand und ihrer Ernennung als Ehrenvorsitzende nicht so in die Vereinsarbeit einbezogen gefühlt habe, „wie ich mir das gewünscht hätte“. Sie habe sich mit ihren Anliegen und Fragen wiederholt an den Vorsitzenden Nikolaus Schröder und den Vorstand gewandt, aber mehrfach keinerlei Rückmeldung erhalten. Hinsichtlich der Personalprobleme zeigte sie sich zuversichtlich, dass sich trotz der von ihr bemängelten Endzeitstimmung im Vorstand eine Lösung finden werde. Ohne den Verein würde eine wichtige Stimme in der Region fehlen. Die Ehrenvorsitzende, die einst Gründungsmitglied war, wies auf das einzigartige Profil der Initiative hin, „deren oberstes Ziel der Schutz des Soonwaldes war und ist: Damit ist dort Windkraft ausgeschlossen“.

Ist eine Doppelspitze die Lösung?

Elke Kiltz brachte eine Doppelspitze für den Vorstand ins Gespräch. Mit einem Gespann, das sich gegenseitig vertraue, könne das gut funktionieren, berichtete sie aus eigener Erfahrung. Doch auch an diesem Abend meldete sich dafür niemand. Beisitzerin Michaela Clemens Koop, die ebenso wie die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Matthias Heinl und Achim Baumgarten, Schatzmeisterin Eveline Mehler sowie Schriftführer und Soonwaldbus-Koordinator Jörg Mehler ihren Rückzug ankündigte, wies darauf hin, dass die Initiative offenbar vor allem ältere Menschen anspreche. „Ich sehe bei unseren Aktivitäten nie junge Leute.“

Das gelte auch für den Soonwaldbus, der aus Sicht von Jörg Mehler unbedingt erhalten bleiben sollte. Er habe „unter der Hand“ bei einer anderen Institution vorgefühlt, ob sie bereit wäre, dieses von Monika Kirschner-Ludwig entwickelte Vorzeigeprojekt zu übernehmen. Diese habe aber wegen der damit verbundenen Arbeit dankend abgelehnt.

Die Ehrenvorsitzende betonte, dass die Initiative „mehr als ein Soonwaldbus-Verein ist“. Ein von Maria Othmer vorgelegter Fragebogen an die Mitglieder soll Klarheit darüber bringen, was diese wollen – und ob der eine oder die andere eventuell sogar bereit wäre, in den Vorstand einzutreten. Der Fragebogen soll voraussichtlich Ende nächster Woche verschickt und möglichst vor der Hauptversammlung Anfang Oktober ausgewertet werden. „Wir brauchen erst mal eine Diagnose, um mit der Therapie zu beginnen“, erhofft sich auch Monika Kirschner-Ludwig davon neue Impulse.

Sie verwies zudem auf eine vor einigen Monaten gegründete Arbeitsgemeinschaft (AG), die sich innerhalb der Initiative Soonwald mit dem Thema Windenergie beschäftigt. Auch eine Medien-AG mit jungen Leuten habe sich dazu gebildet. Nach Meinung der Ehrenvorsitzenden sind die geplanten Windräder auf dem Zollstock in Bad Sobernheim nahe am dortigen Heilwald „an Irrsinn nicht mehr zu überbieten“. Auch deswegen, weil „die Landschaft unsere wertvollste Ressource ist“, wie sie betonte.

Nicht nur der AG fehlen zu diesem Projekt grundlegende Informationen: „Weiß ich auch nicht“, habe Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg bei einer Unterredung zu den Windkraftplänen auffällig oft gesagt, berichtete Birgitta Lauber. Die Informationspolitik will die Arbeitsgemeinschaft nicht nur dem Betreiber RWE überlassen. Sie plant eine eigene öffentliche Veranstaltung, kündigte sie in der von knapp 30 Mitgliedern besuchten Versammlung an, von denen einzelne das Bürgerhaus vorzeitig verließen.