Kreis Bad Kreuznach Initiative gegen Wohnungsmangel im Kreis 28.02.2025, 06:00 Uhr

i Die frühere Kreissiedlungsgesellschaft war auch an der Schaffung von Wohnraum beteiligt. In den 1970er-Jahren entstanden diese Reihenhäuser in Hüffelsheim. Christine Jäckel

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum beschäftigte den Kreistag erneut.

Es mangelt auch im Kreis Bad Kreuznach an bezahlbarem Wohnraum, und am Tag nach der Bundestagswahl stand das Thema zum zweiten Mal auf der Tagesordnung des Kreistages. Hintergrund ist, dass man prüfen will, ob die Situation durch kommunalen Wohnungsbau verbessert werden kann.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen